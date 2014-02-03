«جاذبه» جایزه انجمن فیلمبرداران آمریکا را هم برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، امانوئل چیوو لوبزکی برای فیلمبرداری «جاذبه» جایزه بیست و هشتمین انجمن فیلمبرداران سینمای آمریکا را با دریافت جایزه دستاورد فوق العاده دریافت کرد.

این فیلم موفق شد دیگر رقبای خود را در این زمینه که شامل شان بابیت برای «12 سال یک برده»، بری آکروید برای «کاپیتان فیلیپس»، فیلیپه له سورد برای «استاد بزرگ»، برونو دلبونل برای «درون لوین دیویس»، فدون پاپامیشل برای «نبراسکا » و راجر دیکنز برای «زندانیان» می‌شد، پشت سر بگذارد و این جایزه را دریافت کند.

این سومین جایزه برای لوبزکی است که پیش از این همین جایزه را برای «بچه های مردان» و «درخت زندگی» برده بود. این جایزه در تاریخ بیست و هشت ساله‌اش، تنها به یک فیلمبردار دیگر یعنی کنراد هال فقید چهار بار تعلق گرفته است.

لوبزکی امسال برای ششمین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

در این مراسم جایزه بهترین فیلمبرداری برای مجموعه تلویزیونی یک ساعته به جاناتان فریمن برای «بازی تاج و تخت‌ها» رسید و جرمی بنینگ برای فیلمبرداری مینی سریال «کشتن لینکلن» این جایزه را دریافت کرد.

فیلم «آیدا» نیز جایزه اسپاتلایت را برای لوکاس سال و ریزارد لنچفسکی به ارمغان آورد.