به گزارش خبرگزاری مهر، عبدارحمن مرادزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این زمینه گفت: در ادامه اقدامات حمایتی از حیاتوحش و با توجه به اهمیت تأمین آب در فصل گرم و دورههای کمآبی، آبرسانی به آبشخورهای مصنوعی حیاتوحش در منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم ـ تنگ باهوش انجام شد.
آبرسانی به آبشخورهای منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم ـ تنگ باهوش، گامی در ادامه همان مسیر ارزشمندی است که با یک «نذر طبیعت» کوچک اما پرمعنا آغاز شد؛ مسیری که نشان میدهد عشق به طبیعت، وقتی به عمل تبدیل شود، میتواند زمینهساز مشارکت و همراهی بیشتر برای حفاظت از حیاتوحش باشد.
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