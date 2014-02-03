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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۵

رونالدو احتمالا سه جلسه محروم می‎شود

رونالدو احتمالا سه جلسه محروم می‎شود

مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید احتمال دارد به خاطر اخراج در دیدار با آتلتیک بیلبائو، تا سه جلسه دچار محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستیانو رونالدو" در اواخر نیمه دوم دیدار با آتلتیک بیلبائو با "کارلوس کورپگی" و "آرتور ایتوراسپه"، بازیکنان آتلتیک بیلبائو درگیر شد. وی دست خود را بر روی صورت گورپگی گذاشت که این حرکت او با کارت قرمز مستقیم "میگوئل آنخل آیزا"، داور مسابقه همراه شد.

رونالدو پس از آن نسبت به کمک داور مسابقه واکنش نشان داد که این امر می تواند برای بهترین بازیکن سال جهان پیامدهایی در بر داشته باشد.

بر این اساس، رونالدو به طور طبیعی بازی خانگی با ویارئال را از دست خواهد داد با این حال این احتمال وجود دارد که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا، بازی با تیم‎های ختافه و الچه را هم از دست بدهد.

این اتفاق می‎تواند برای مادریدی ها بسیار تلخ باشد چرا که این تیم در حال حاضر در کورس نزدیک رقابت با تیم های آتلتیکو مادرید و بارسلونا برای قهرمانی در رقابتهای این فصل لالیگا قرار دارد.

کد مطلب 2228214

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