شهدا به ایران اسلامی عزت و آبرو بخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی شامگاه دوشنبه در دیدار نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر استان كردستان اظهار داشت: شهدای انقلاب با گذشتن از جان خود از ناموس و شرف ملت ایران پاسداری کردند و راه های توسعه و ترویج دین مبین اسلام را در جهان امروز هموار کردند.

وی با اشاره به این مطلب که دشمن با تمام توان خود و توطئه هایی که به کار می برد به دنبال خدشه دار کردن ارزش های اسلامی و از بین بردن نام شهدا است، افزود: به یاری خداوند متعال، رهبری امام فرزانه و بصیرت مردم ایران سرافراز این امر هیچ گاه تحقق پیدا نمی کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه بیان کرد: تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمنان اسلام انتقال ارزش های انقلاب و آرمان های شهیدان به نسل جوان است.

سلیمانی همچنین با تاکید بر پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامي از سوي اقشار مختلف مردم یادآور شد: امروزه نظام از وجود فرزندان شهدا و ایثارگران بیش از پیش بهره برده و آنان همواره در راه پاسداری از انقلاب موثرترین نقش را بر عهده دارند.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای انتقال دستاوردهای نظام و فداکاری شهدا در جامعه دانست و ادامه داد: آشنایی نسل جوان با رشادت های شهدا و همچنین اهداف انقلاب و چگونگی تداوم آن ضرورتی انکار ناپذیر است که باید همواره مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه تنها با تبعیت از شهدا و حرکت در مسیر اهداف آنان است که می‌ توانیم فتنه های دشمنان را خنثی کنیم، گفت: باید با تبعیت از شهدا و ترویج آن در بین نسل جوان مانع از توطعه های اسلام ستیزانه دشمنان شویم.

سلیمانی با اشاره به این مطلب که به یاری خداوند متعال در حال حاضر فرزندان شاهد در تمام عرصه ها پیشتازند، اظهار داشت: موفقیت تحصیلی فرزندان شاهد از مهم‌ترین خواسته‌ های امام راحل (ره) بود که خوشبختانه امروزه به تحقق پیوسته است.

وی افزود: موفقیت در عرصه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی همگی به برکت حضور خانواده های شهدا و فرزندان آنها بوده و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان بیان کرد: خانواده های شاهد و ایثارگر همچون کوهی استوار در کنار نظام و آرمان های انقلاب ایستاده اند و این خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است.

سلیمانی در بخش پاياني سخنان خود در اين نشست یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و فرهنگ سازی در بین جوانان بتوانیم دین خود را به شهدای معزز انقلاب اسلامی ادا کنیم و در راستاي اين مهم از تمامي ظرفيت هاي موجود استفاده كنيم.

در اين نشست نماينده ولي فقيه در استان كردستان نيز طي سخناني خواستار ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در بين نسل جوان شد.