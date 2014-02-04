جزئیات روند ورود قطعه هواپیما به ایران/ ورود آخرین مدل هواپیماها به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پرورش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تامین تسهیلات از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: ایران ایر از سال گذشته پیگیر وام از صندوق توسعه ملی بود که براین اساس 400 میلیون دلار را به ما و شرکتهای دیگر اختصاص دادند و البته باید هواپیما انتخاب و خریداری شود تا این پول را به شرکت ها پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه 330 میلیون دلار از این تسهیلات را به ما اختصاص دادند در خصوص اعلام دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن اختصاص این رقم، گفت: این تسهیلات کاملا قانونی است و پولی به هما داده نمی شود براساس آیین نامه صندوق توسعه ملی، این صندوق یک بانک عامل معرفی می کند که این اقدامات انجام شده و فرآینده طولانی بوده است.
مدیرعامل ایران ایر با اشاره به اینکه پس از انتخاب هواپیما می توانیم از پول صندوق توسعه استفاده کنیم، بیان کرد: البته مایلیم هواپیماهای نو وارد کشور شود اما این نوع هواپیما سرمایه گذاری سنگینی نیاز دارد و برای شرکتهای خصوصی سخت است.
پروزش افزود: معتقدیم اگر شرایط تسهیلات بهتر شود پتانسیل ورود هواپیماهای نو به کشور وجود دارد و بسیاری از متخصصان داخلی توانایی علمی پرواز و مسایل فنی این هواپیماها را دارند.
وی با بیان اینکه اگر بتوانیم حتما آخرین مدل های ایرباس را خریداری می کنیم، اظهار داشت: اگر در فرودگاه ها هم شرایط تحریم برداشته شود شرکت فرودگاه ها مایل است که با سیستم ناوبری مدرن تجهیز شود بنابراین مشکلی برای ورود هواپیماهای جدید به کشور وجود ندارد.
مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه درخواست ها برای تامین قطعات به شرکت های خارجی ارسال شده است و امیدواریم که به زودی وارد کشور شود، گفت: در مذاکرات ژنو یک بند راجع به موضوع ارایه قطعات و تعمیر قطعات هواپیما به واسطه ایمنی درج شده است که این بصورت اجرایی از 20 ژانویه اجرایی شد.
پروزش تصریح کرد: ایران ایر و سایر شرکتها به تمام کمپانیهای آمریکایی و اروپایی ارایه دهنده قطعات، درخواستها را ارسال کردند البته اداره خزانه داری آمریکا تعریفی برای مجوز ارایه کرده مبنی براینکه شرکتهایی که قطعه به ایران میدهند در ابتدا باید درخواست کمپانی ایرانی را به آن اداره ارایه دهند و سپس قطعات را به ایرانیها تحویل دهند.
وی با بیان اینکه این موضوع چند هفته تا حدود دو ماه طول میکشد، بیان کرد: همه شرکتها در خواستها را به کمپانی طرف قرارداد ارسال کردند و منتظرند که مجوزها صادر شود. ما خیلی امیدوار هستیم که قطعاتی را باتوجه به توافقنامه از این شرکتها بگیریم.
مدیرعامل ایران ایر با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد شرکتها پاسخ مثبت به درخواست شرکتهای ایرانی داده اند، بیان کرد: همه کمپانی ها اظهار خوشحالی کردند که این اتفاق افتاده است البته برای ورود قطعه باید نقل و انتقال پول از ایران به سایر کشورها آزاد شود، بارنامه باید به مقصد ایران باشد و قطعه هم بیمه شود که اینها قبلا به دلیل تحریم انجام نمیشد بنابراین این موضوعها هم در توافقنامه ژنو بررسی شد و مورد توافق قرار گرفت بنابراین امیدواریم که به نتیجه برسیم.
پرورش خاطر نشان کرد: تعداد هواپیماهای زمینگیر در کشور حدود 100 فروند است برخی از این هواپیماها از جمله ایران ایر فقط به دلیل نبود قطعه زمین گیر نیستند بلکه بحث اقتصادی هم هست اما فکر می کنم ما حدود 10 فروند هواپیمای زمین گیر داریم که همه اینها را باید به واسطه قطعه عملیاتی کنیم و شرکتهای دیگر هم همین شرایط را دارند.
وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از هواپیماها در فرصت 6 ماهه عملیاتی می شود، گفت: بعضی قطعات هم دوره تعمیر طولانی دارند و پروسه زمانی لازم دارد اما در صورت وجود شرایط مساعد شرکت های هواپیمایی آمادگی این را دارند که هواپیماها را عملیاتی کنند.
وی در خصوص برنامه نوروزی هما، اظهار داشت: مناطقی را که پردرخواست است اضافه بر پروازهای برنامهای پرواز می گذاریم در حوزه پروازهای خارجی هم پرواز کوالالامپور و یا عتبات افزایش پیدا میکند. البته از هم اکنون خیلی از پروازهای نوروزی پر شده است.
مدیرعامل ایران ایر درخصوص پرواز ایران - آمریکا، گفت: در صورت توافق شاید هفتهای یک یا دو پرواز انجام شود اما مقدمات زیادی نیادز دارد که اول توافقنامه هوایی بین دو کشور است اما توانایی پرواز به آمریکا در سه شرکت ایرانی کشور وجود دارد.
پرورش در خصوص برگزاری سمینار ایمنی پرواز در ایران، اظهار داشت: کمپانی ایربایس بطور معمول سالیانه برای دارندگان هواپیماهای ایرباس سمیناری را تحت عنوان ایمنی پرواز برگزار میکند اما همیشه این سمینارها در کشورهای منطقه برگزار میشد، امسال با توجه به گشایشهایی که پیش آمده ایرباس از ایران ایر به عنوان یکی از شرکتهای قدیمی دارنده ایرباس درخواست کرد که این سمینار ر ادر ایران انجام دهد و ما نیز استقبال کردیم.
وی با اشاره به اینکه 8 نفر از متخصصان ایرباس در حوزه عملیات پرواز برگزار کننده این سمینار هستند، گفت: از همه شرکتهای هواپیمایی در ایران دعوت کردیم تا در این سمینار حاضر شوند.
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