استفاده از همه ظرفیت خدمات شهری پایتخت برای برف روبی از سطح شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی با بیان این مطلب گفت : در سه روز گذشته همه نیروهای خدمات شهری در مناطق 22 گانه تلاش داشتند تا با پاکسازی به موقع شهر از برف و اقدامات به موقع ، شهر تمیز و پاکیزه باشد و مشکلی برای تردد شهروندان وجود نداشته باشد .

وی افزود : از شب گذشته و با توجه به اعلام سازمان هواشناسی نیز این اقدامات به شکل ویژه ای دنبال شد و همه نیروهای در حالت آماده باش بودند و با تمام ظرفیت همه اقدامات لازم در حال انجام است .

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد : هم اکنون و بنا به اظهار پلیس راهور همه شریان های شهری باز است و مشکلی برای عبور و مرور شهروندان وجود ندارد .

عبداللهی خاطر نشان کرد : همه نیروهای خدمات شهری ، سازمان ها مرتبط با برف روبی در حال فعالیت هستند و از همه ظرفیت استفاده می شود .

وی افزود : علاوه بر این از طریق بازدیدهای میدانی و همچنین از مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز اقدامات در حال رصد است تا در صورت هرگونه مشکلی اقدام لازم انجام شود .