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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

استفاده از همه ظرفیت خدمات شهری پایتخت برای برف روبی از سطح شهر

استفاده از همه ظرفیت خدمات شهری پایتخت برای برف روبی از سطح شهر

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه از شب گذشته همه ظرفیت خدمات شهری برای برف روبی در حال استفاده است، گفت: بنا به اظهار پلیس راهور همه شریان های شهری باز است و مشکلی برای عبور و مرور شهروندان وجود ندارد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی با بیان این مطلب گفت : در سه روز گذشته همه نیروهای خدمات شهری در مناطق 22 گانه تلاش داشتند تا با پاکسازی به موقع شهر از برف و اقدامات به موقع ، شهر تمیز و پاکیزه باشد و مشکلی برای تردد شهروندان وجود نداشته باشد .

وی افزود : از شب گذشته و با توجه به اعلام سازمان هواشناسی نیز این اقدامات به شکل ویژه ای دنبال شد و همه نیروهای در حالت آماده باش بودند و با تمام ظرفیت همه اقدامات لازم در حال انجام است .

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد : هم اکنون و بنا به اظهار پلیس راهور همه شریان های شهری باز است و مشکلی برای عبور و مرور شهروندان وجود ندارد .

عبداللهی خاطر نشان کرد : همه نیروهای خدمات شهری ، سازمان ها مرتبط با برف روبی در حال فعالیت هستند و از همه ظرفیت استفاده می شود .

وی افزود : علاوه بر این از طریق بازدیدهای میدانی و همچنین از مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز اقدامات در حال رصد است تا در صورت هرگونه مشکلی اقدام لازم انجام شود .

کد مطلب 2228762

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