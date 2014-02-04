۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

کاظمی به مهر اعلام کرد:

تعطیلی مدارس راهنمایی و ابتدایی شهرستان قدس در نوبت عصر

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش قدس گفت: به علت ادامه بارش برف و سرما و لغزندگی معابر تمامی مدارس پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی این شهرستان در نوبت عصر تعطیل شد.

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: به علت لغزندگی معابر و ادامه بارش برف در شهرستان قدس و با موافقت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی قدس امروز در نوبت عصر تعطیل شد.

وی افزود: پیش از این مدارس ابتدایی و پیش دبستانی نوبت صبح  امروزشهرستان قدس نیز امروز تعطیل بودند، بارش برف موقتا قطع شده ولی آسمان همچنان ابری است در صورت شروع بارش دوباره برف در خصوص تعطیلی مدارس این شهرستان برای فردا تصمیم گیری خواهد شد و نتیجه متعاقبا اعلام می شود.

مسئولین سازمان هواشناسی پیش بینی می کنند که موج بارش ها از اواخر امروز کاسته شود و پلیس نیز از شهروندان تقاضا کرده است که از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند، شهرداری نیز با شن پاشی در معابر تردد شهروندان را آسانتر کردند.

کد مطلب 2228790

