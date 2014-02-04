دلیل استعفایم فقط بیماری بود/ دنبال مسائل پشت پرده نگردید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی که پیش از ظهر سه شنبه در ساختمان ارگ آزادی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، حجت الاسلام دعایی، حضرتی، سید محمد بهشتی و جمعی از مدیران و معاونان سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم حضور آقای جهانگیری در این برنامه شروعی برای توجه بیشتر به این سازمان باشد.

صد حیف که این آمد و صد شکر که آن رفت!

وی به بیان خاطره ای از کیومرث صابری اشاره کرد و گفت: اکنون چند نفری من را دیده اند و اظهار خوشحالی کردند گفتم که حداقل خودتان را ناراحت نشان می دادید گفتند شما را که دوباره دیدیم خوشحال شدیم. مثل زمانی شده که گل آقا زمانی که آقای خاتمی از وزارت ارشاد کناره گیری کرد و به جای ایشان آقای لاریجانی روی کار آمد به طنز گفت که صد حیف که این آمد و صد شکر که آن رفت!

وی همچنین گفت: در سازمان میراث فرهنگی اقدامات زیربنائی را آغاز کرده‎ایم به علت اساسی بودن، این اقدامات هنوز کامل نیست و احتیاج به گذر زمان دارد تا نتایج آن قابل دیدن باشد. قطار سازمان میراث فرهنگی روی ریل اصلی خودش قرار گرفته امیدوارم با حضور آقای سلطانی فر این قطار با سرعت بیشتری حرکت کند.

نجفی پس از این خاطره از انتقادهایی که به او شده گله کرد و گفت: انتقاداتی به من از طریق برخی رسانه‎ها شده و مطبوعات حاشیه‎سازی‎هایی کردند حتی تهمت و نارواهایی نیز زدند از جمله به من. و گفتند که نجفی دروغ گفته است.

وی گفت: باید امیدوار باشم که در این جلسه با توضیحاتی که درباره رفتنم از این سازمان می دهم ، حاشیه سازی ها تمام شود و این پرونده از نظر مسئولان، رسانه های گروهی و کسانی که در ایجاد این ذهنیت نقش دارند بسته شده تلقی شود.

نجفی توضیح داد: از روزی که مسئولیت سازمان میراث فرهنگی از سوی رئیس جمهور به من پیشنهاد شد اعلام کردم ترجیح می دهم در مسئولیت سبک تری به عنوان مشاور در خدمت دولت باشم. اما آقای روحانی اصرار کردند و قرار شد مسئولیت وزارت آموزش پرورش را بپذیرم ولی زمانی که مجلس به من رأی نداد مسئولیت میراث فرهنگی را به عهده ام گذاشتند.

نجفی گفت: فکر می کردم امکان انجام مسئولیت برای من وجود خواهد داشت. حتی در یکی از سایت ها نوشتند شما که می‎دانستید مریض هستید چرا این مسئولیت را قبول کردید. اما در عین حال که می دانستم این بیماری را دارم ولی فکر نمی کردم مشکلی برایم ایجاد شود و با عشق وارد این سازمان شدم حتی جمعه ها هم بسیاری از نامه ها و گزارش ها را برای بررسی به منزل می بردم تا اینکه از اوایل آذرماه مشکلات جسمی من شروع شد تقریباً دکترها متفق القول شدند که باید کارم را سبک تر کنم از همان زمان به آقای جهانگیری وضعیتم را شرح دادم و گفتم نگران سلامتی خودم نیستم بلکه نگران شرایط موجود در سازمان میراث فرهنگی هستم. ایشان گفتند فعلاً این موضوع را همگانی نکنید.

معرفی 8 نفر برای جانشینی نجفی در سازمان میراث فرهنگی

وی گفت: من خجالت می کشیدم این مسئله را به آقای رئیس جمهور بگویم اما ایشان از راه دیگری متوجه مشکلات من شدند و اعلام کردند باید تصمیم مشترکی بگیریم و این مسئله را جایی مطرح نکنید تا همکاران شما نگران نشوند. دو هفته قبل گفتند به ادامه مسئولیت من فکر کردند و ولی چون دوستتان دارم بهتر است در بدنه دولت فعالیتتان را ادامه دهید اما در عین حال نمی خواهم به سلامتی شما ضرری برسد و در مقابل خانواده تان شرمنده شوم به همین دلیل قرار شد با آقای نهاوندیان درباره جانشین من بحث شود و گفتند حتی این نامه را به من ندهید چون نمی خواهم این مسئله در دولت درز پیدا کند بنابراین با همکاری آقای نهاوندیان 8 نفر معرفی شد و در نهایت آقای سلطانی فر را انتخاب کردند.

نجفی گفت: آقای رئیس جمهور قرار بود روز چهارشنبه هفته گذشته این مسئله را در هیئت دولت مطرح کنند اما این کار را انجام نداد از فاصله چهارشنبه تا پنج شنبه انتقادات بسیار زیادی مطرح شد. فرد جوانی با من مصاحبه کرد و گفتم بیمار هستم و قرار است در این باره آقای رئیس جمهور تصمیم بگیرد منتها آن خبرنگار از قول من نوشت که نجفی گفته استعفا نداده ام به همین دلیل برخی از رسانه ها، بدون اینکه از من بپرسند، نوشتند نجفی دروغ می گوید. می خواستم این موضوع را تکذیب کنم ولی روز پنج شنبه زمان مناسبی برای تکذیب نبود تا اینکه خبرگزاری فارس نوشت رئیس جمهور با استعفای نجفی مخالفت کرده است و من هم گفتم حتما صلاح همین بوده است. اما دو ساعت بعد با من تماس گرفته شد و گفتند که رئیس جمهور موافقت کرده است! عده ای از همین مسائل برای عقده گشائی و تعرض به آقای روحانی استفاده کردند.

رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: برخی افراد اعتراض هایی به جناب آقای روحانی داشتند. از این جهت متاثر و شرمنده شدم که کناره گیری من خدای نکرده خدشه ای به دولتی که محل امید مردم است وارد کند. اکنون از رسانه ها می خواهم در اعلام اخبار دقت بیشتری کنند مسئله همین است که گفتم و دنبال مسائل پشت پرده نگردید.

وی خطاب به منتقدانش گفت: از من چیز پیچیده ای طلب نکنید افتخارم همکاری با دولت است. چطور ممکن است در مخالفت با رئیس جمهور استعفا دهم.

رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی گفت: نباید رفت و آمدها تاثیری در نظام داشته باشد. من پوزش می طلبم از همه کسانی که اگر رفتن من برایشان ایجاد نگرانی کرده است.