  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

اعتراض فعالان و سازمانهای مردم نهاد به نحوه‌ انتخاب ریاست سازمان میراث فرهنگی

اعتراض فعالان و سازمانهای مردم نهاد به نحوه‌ انتخاب ریاست سازمان میراث فرهنگی

جمعی از فعالان، دوستداران و سازمانهای مردم نهاد نسبت به نحوه انتخاب ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعتراض و اعلام کردند که خواهانِ تغییر در سازوکاری هستند که تعیین ریاست برای این سازمان بدون رایزنی با مدیران و کارشناسان و نهادهای تخصصی انجام نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که نسخه ای از آن نیز در اختیار خبرگزاری مهر داده شده آمده است" فعالان و سمن‌های تأییدکننده‌ این بیانیه‌ نسبت به روش انتخاب ریاست سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری اعتراض دارند. آنان خواهان تغییر در سازوکاری هستند که تعیین ریاست برای این سازمان مهم فرهنگی بدون رایزنی با مدیران و بدنه‌ کارشناسی سازمان، نهادهای تخصصی و کارشناسان خارج سازمان و به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط صورت نگیرد.

فراموش نشود برای ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب درستی انجام شد که این انتخاب نیز با مشورت از کارشناسان برجسته‌ منتقد آن سازمان طی سال‌های گذشته بهمراه بود. به همین علت است که این سازمان اکنون با حمایت‌های ریاست محترم جمهور درحال برداشتن گامهای با ثبت در جهت بهبود وضعیت است.

سازمانهای مردم نهاد و فعالان تأییدکننده‌ این بیانیه‌ امیدوارند ریاست محترم جمهور با دگرگون کردن وضعیتِ پیش‌آمده برای سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نیز همانند سازمان محسط زیست نشان دهند که دولت ایشان هم‌چنان که از عنوان «تدبیر» برمی‌آید، توجهی جدی به جایگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور دارند تا با این حرکت «امید» را به کارشناسان، فعالان و سمن‌های این حوزه برگردانند."

 

کد مطلب 2229087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها