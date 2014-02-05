اعتراض فعالان و سازمانهای مردم نهاد به نحوه‌ انتخاب ریاست سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که نسخه ای از آن نیز در اختیار خبرگزاری مهر داده شده آمده است" فعالان و سمن‌های تأییدکننده‌ این بیانیه‌ نسبت به روش انتخاب ریاست سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری اعتراض دارند. آنان خواهان تغییر در سازوکاری هستند که تعیین ریاست برای این سازمان مهم فرهنگی بدون رایزنی با مدیران و بدنه‌ کارشناسی سازمان، نهادهای تخصصی و کارشناسان خارج سازمان و به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط صورت نگیرد.

فراموش نشود برای ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب درستی انجام شد که این انتخاب نیز با مشورت از کارشناسان برجسته‌ منتقد آن سازمان طی سال‌های گذشته بهمراه بود. به همین علت است که این سازمان اکنون با حمایت‌های ریاست محترم جمهور درحال برداشتن گامهای با ثبت در جهت بهبود وضعیت است.

سازمانهای مردم نهاد و فعالان تأییدکننده‌ این بیانیه‌ امیدوارند ریاست محترم جمهور با دگرگون کردن وضعیتِ پیش‌آمده برای سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نیز همانند سازمان محسط زیست نشان دهند که دولت ایشان هم‌چنان که از عنوان «تدبیر» برمی‌آید، توجهی جدی به جایگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور دارند تا با این حرکت «امید» را به کارشناسان، فعالان و سمن‌های این حوزه برگردانند."