جای خالی احترام به مردم در سیستم قضایی/ روایتی از شهید جهان آرا درباره حکومت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آقایی ظهر سه شنبه در آیین گشایش دادگستری و دادسرای عمومی شهرستان پردیس که با حضور حجت الاسلام توسلی امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، مهاجر فرماندار شهرستان پردیس، محمد لاله شهردار پردیس و دیگر مسئولان شهرستانی و استانی در محل همایش های شهرداری پردیس برگزار شد، اظهار داشت: برخورد با مردم در نهایت احترام یکی از نکات حائز اهمیت در امور است که جای این موضوع در سیستم اداری ما خالی است.

این مسئول اضافه کرد: باید از بقیه حکومت ها عبرت گرفت، اگر در حکومت ولی فقیه عادلانه رفتار کنیم حکومت ماندگار می شود اما اگر به مردم ظلم کنیم آسیب می بینیم، اینها قوانین الهی است و حکومت اسلامی و غیر اسلامی هم ندارد، ظلم به هر عنوانی عمر حکومت را کاهش می دهد حال به اسم دین باشد یا با سایر اسامی؛ ظلم از یک بازداشت موقت ناحق، یک ورود به منزل ناحق، بردن آبروی یک خانواده، یک دست بلند کردن ضابطین بر سر متهم، یک رأی بی دلیل صادر کردن تا امور مربوط به شهرداری، فرمانداری و سایر موارد می تواند مصداق پیدا کند و اگر با عدالت با مردم رفتار نشود و ظلم صورت گیرد عمر حکومت ها کاهش می یابد.

آقایی افزود: انقلابی ترین، حزب اللهی ترین و فجرآفرین ترین مردم کسانی هستند که با رعایت ادب و احترام بیشترین خدمت را به مردم می کنند، افرادی از این دست با هر شکل و رنگی که باشند اشخاصی ولایی محسوب می شوند چراکه آنها سبب استقرار، ثبات و دوام نظام مقدس اسلامی می شوند، با حرف و شعار که حکومت قوت نمی یابد بلکه در سایه عملکردها نظام ریشه و بن پیدا کرده و محبت های آحاد مردم جلب می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی از خواسته های من از زحمتکشان در مجموعه قضایی استان تهران اجتناب از هرگونه اقدامی است که تشکیلات را در معرض تهمت قرار دهد، گاهی اوقات یک معاشرت، رفتن به مهمانی و دوستی با انسان هایی که خوش نام نیستند همه جوانب کار را تحت الشعاع خود قرار می دهد، به ویژه تشکیلات قضایی که حساسیت بیشتری دارد.

رفتار قانونمند و در عین حال احترام آمیز با همه مدیران سطح شهرستان از دیگر موضوعاتی بود که وی بر آن تأکید داشت و افزود: برخورد از موضع بالا، رفتاری همراه با تکبر و تحقیر مسئولان کار را به سامان نمی رساند.

این مسئول ادامه داد: گاهی قدرت برخی مسئولان و قضّات را مست می کند، همه مسئولان امکان دارد که مست این قدرت شوند اما قضّات بیشتر در معرض گرفتاری در چنین شرایطی قرار دارند؛ قضّات و برخی دستگاه های دیگر زور دارند، مردم به آنها احترام می گذارند و می توانند افراد را زندانی کرده و خانه های آنها را بازرسی کنند، در چنین وضعی اگر خود را تربیت نکنیم این قدرت کار دستمان می دهد، کما اینکه پیش از این نیز چند تلفات اخلاقی و نفسانی در این زمینه ها داشته ایم.

انجام رسیدگی عالمانه و عادلانه به دعاوی، مهمترین توقع از دستگاه قضایی

آقایی با اشاره به مهمترین توقعات مردم از دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین توقعات نظام مقدس اسلامی، مردم و مسئولان از دستگاه قضایی رسیدگی عالمانه، عادلانه و همراه با تصمیمات به حق به دعاوی و شکایات آنها است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: گاه افراد یک جامعه در یک نظام معمولی بدون توجه به دین، خدا و مسائل مذهبی زندگی می کنند، در چنین حکومت هایی اجرای امور چه خوب و چه بد تنها به نام خود مسئول ثبت و ضبط می شود اما زمانیکه داعیه حکومت اسلامی به همگان اعلام شد و خود را کارگزار آن معرفی کردیم، کار تا حد بسیاری دشوار می شود.

وی اضافه کرد: دومین توقع مردم از دستگاه های قضایی ایجاد امنیتی مطلوب در جامعه است؛ امنیت قابل قبول از جمله نخستین حقوقی است که بر عهده حکومت ها است، عدم استقرار امنیت در جامعه از منظر افراد در قبال سایر حکومت ها امری ناشی از ناتوانی قلمداد می شود اما موضوع مذکور در خصوص حکومت اسلامی حمل بر عدم پاسخگویی نوع حکومت اسلامی است و در نتیجه ریشه ها متحمل ضربه می شوند.

روایت قاضی آقایی از شهید جهان آرا درباره حکومت اسلامی

این مسئول با شرح روایتی از شهید سرافراز اسلام، سردار محمد جهان آرا خاطرنشان کرد: سال 55 هجری شمسی بود که شهید محمد جهان آرا در جریان مبارزات علیه رژیم ستمشاهی مخفی شده بود، او یک بار در قالب یک آرزو و رویایی در دراز مدت گفت که "آیا می شود روزی امام(ره) از نجف تشریف بیاورند، این حکومت از بین برود، حکومت اسلامی برپا شود و ما به عنوان رفتگر با زبان خود خیابان های شهر چنین حکومتی را جارو کنیم".

آقایی ادامه داد: زمانی همه چنین آرزوهایی داشتیم اما حال که حکومت اسلامی برپا شده گاهی اوقات فراموش می کنیم که برای تحقق آن چه هزینه هایی داده ایم و گاه بر سر موقعیت ها، پست ها و مسائل دنیوی با یکدیگر دعوا می کنیم.

دشواری کار رؤسای دادگستری و دادستان ها

آقایی با اشاره به دشواری های کار رؤسای دادگستری و دادستان ها خاطرنشان کرد: یک قاضی صرفاً به امور قضاوت خود مشغول است و البته این امر کار بسیار دشواری است، اما رؤسای دادگستری و دادستان ها علاوه بر وظیفه ذاتی خود ملزم به مدیریت یک مجموعه نیز هستند که این امر کار را برای آنها به شکلی مضاعف سخت تر می کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دادگستری شهرستان پردیس به هر صورتی که بود با حمایت های مجموعه های شهرستانی راه اندازی شد و دو تن از نیروهای کارآمد به عنوان مسئولان دادگستری و همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منصوب شدند.

بر پایه این گزارش، پیش از برپایی آیین گشایش دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس، ساختمان این مجموعه افتتاح شد؛ همچنین "فرید ضرغامی" و "حیدر فتاحی" به ترتیب به عنوان نخستین رئیس دادگستری و همچنین نخستین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس معارفه شدند.