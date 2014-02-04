وجود 1000 عنوانِ قضایی ناشی از فقدان مدیریت خوب است/ با بی دینی و ظلم نمی توان دین خدا را ترویج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آقایی ظهر سه شنبه در آیین گشایش دادگستری و دادسرای عمومی شهرستان پردیس که با حضور حجت الاسلام توسلی امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، مهاجر فرماندار شهرستان پردیس، محمد لاله شهردار و دیگر مسئولان شهرستانی و استانی در محل همایش های شهرداری پردیس برگزار شد، اظهار داشت: حفظ آبروی آحاد مردم یکی از مسائل بسیار مهمی است که دستگاه قضا باید توجهی ویژه بدان داشته باشد.

وی ادامه داد: ما حتی برای حفظ نظام که به فرموده امام راحل(ره) از اوجبِ واجبات است، این طور نیست که دستمان برای انجام هر کاری باز باشد و بیخود بگیریم و ببندیم و آبروی کسی را ببریم، اگر این نظام مورد علاقه مردم و مسئولان است به دلیل عدالت و دین جاری و ساری در آن است، قصد این نیست که با بی دینی یک نظام دینی برپا کنیم، افتخار این حکومت این است که دین خدا و احکام الهی به واسطه آن استقرار پیدا می کند.

این مسئول اضافه کرد: تکلیف همه ما این است که تلاش خود را به کار بندیم تا رفتارهایمان بر اساس دین خدا تنظیم شود، حال حفظ یا عدم حفظ نظام از امور الهی است که البته باری تعالی وعده داده که اگر از ما دیانت ببیند خود دین خدا و حکومت مبتنی بر آن را از جمیع مسائل حفظ کند.

آوایی افزود: با بی دینی و ظلم نمی توان دین خدا را ترویج کرد، اینکه به نام حفظ نظام، بگیریم و ببندیم، آبروی کسی را ببریم، برای کسی پرونده سازی کنیم و با آن دیگری بیش از حد برخورد کنیم، همگی خیالات است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، اتفاقاً هر کجا که با تدین رفتار کنیم خدا هم کمکمان می کند و هر جا به نام دین احیاناً ظلم کردیم آبرویمان رفته است. از این رو حفظ آبروی نه تنها مردم عادی، یک بچه حزب اللهی، یک جانباز، یک فرد متدین و یک بسیجی بلکه حتی حفظ آبروی متهمان نیز لازم است؛ ما اجازه نداریم حتی آبروی یک متهم را زیر سئوال ببریم، به هر حال اتهامی به او وارد شده که در صورت عدم اثبات مانند مردم عادی است و در صورت اثبات متناسب با جرم با او برخورد می شود نه بیشتر از آن؛ در روایات آمده که حتی به هنگام جاری ساختن حد بر یک زناکار حق سرزنش و تحقیر او را ندارید چراکه ممکن است او در آینده توبه کرده و فردای قیامت همان تحقیر کننده محتاج شفاعت او شود.

وی ادامه داد: نباید با آبروی یک متهم کاری کرد که حتی فرزندان او نتوانند در مدارس و سایر اماکن اجتماعی حاضر شوند؛ همه آنها اهالی حکومت اسلامی هستند و باید آبروی همه مردم شامل دوستان، مخالفان و حتی متهمان نیز حفظ شود.

وجود بیش از 1000 عنوان قضایی ناشی از فقدان مدیریت خوب است

این مسئول با بیان اینکه وجود بیش از یک هزار عنوان قضایی ناشی از فقدان مدیریت خوب است، اظهار داشت: آرزوی نظام باید این باشد که ما هیچ مجرمی نداشته باشیم، به اعتقاد من هرجایی دیده می شود که تعداد مجرمان زیاد است باید بجای افزایش شدت عمل گریبان خود را بگیریم؛ البته منظور از بیان این سخن عدم مجازات مجرمان نیست اما باید به خود بگوییم که چرا بستر جرم و جنایت فراهم است و باید چه کنیم که آنها رفع شوند.

آقایی ادامه داد: ما مقصریم و برنامه نداشتیم که جمعیت کیفری به این اندازه رسیده است، ما خوب مدیریت نکرده ایم که امروز بالای هزار عنوان قضایی داریم، نباید مرتب دیگری را مقصر جلوه داده و زندان ها را توسعه داد؛ البته بازنگری هایی در خصوص جرایم در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: باید سهم خود در این مسائل را ارزیابی کرده تا متناسب با آن عمل کرد.

لزوم برخورد با زمین خواری با اصل رعایت حقوق دولت و مردم

وی با تأکید بر لزوم صیانت از اراضی ملی در شهرستان پردیس اظهار داشت: بی تردید باید با پدیده زمین خواری و تجاوز به حریم اراضی در سطح شهرستان پردیس مبارزه کرد و این مهم در ردیف اولویت های مجموعه دادگستری استان تهران قرار دارد، اما حق نداریم در این میان یک متر زمینی که از حقوق دولت نیست را به دولت اضافه کنیم، همچنان که حقی نداریم که یک متر زمین دولت به املاک شخصی اضافه شود.

این مسئول تصریح کرد: تعادل باید در همه امور از جمله اراضی نیز رعایت شود، باید به شکلی دقیق و با حساب و کتابی مشخص به اینگونه مسائل پرداخت.

پرونده اراضی مهمترین مسئله قضایی شهرستان پردیس

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی در ادامه مراسم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر یکی از مشکلات قضایی شهرستان پردیس را امور مربوط به اراضی و املاک عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پرونده اراضی مهمترین مسئله قضایی شهرستان پردیس است.

حجت الاسلام حسین توسلی ادامه داد: در این میان مسائل مربوط به تصرف املاک و منابع طبیعی در رأس اموری است که سیستم قضایی باید در اولویت کاری خود قرار دهد، دعاوی ملکی موضوع مهم و نیازمند به رسیدگی است.

این مسئول اضافه کرد: هرچند مجموعه شهرستان پردیس بر تلاش مسئولان قضایی و دادگستری استان تهران برای ارائه خدمات به مردم شهرستان پردیس واقف هستند، اما این خطه نیازمند نگاهی ویژه از سوی مدیران است.

توسلی افزود: وجود یک بازوی قوی قضایی با حضور قضّات و نیروهای انسانی کارآمد به عنوان دستی قدرتمند در کنار سایر نهادهای سیاسی، انتظامی و فرهنگی شهرستان قلمداد می شود، مردم امیدوارند که با وجود یک سیستم قضایی قدرتمند امور مربوطه به خوبی اجرایی شود.

وی بیان داشت: اگر خدای ناکرده کارها در ابتدای امر با ضعف آغاز شود و این کاستی در اذهان عمومی نقش بندد، شاید تقویت کردن های بعدی، این ضعف ایجاد شده را به آسانی جبران نکند.

واگذاری ساختمانی شکیل تر در شهر پردیس به دادگستری شهرستان

فرماندار شهرستان پردیس در شرح مشکلات این شهرستان از واژه "ذکر مصیبت" استفاده کرد و اظهار داشت: شهرستان پردیس در سال 90 و بر اساس سرشماری صورت گرفته نزدیک به 103 هزار نفر جمعیت داشت.

مهدی مهاجر ادامه داد: این جمعیت امروز با افزایشی قابل توجه به 170 هزار نفر رسیده، همچنین طبق برآوردهای به عمل آمده در آینده ای نزدیک 135 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان واگذار می شود که این تعداد خانه آمار جمعیتی شهرستان را به 800 هزار نفر خواهد رساند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مطالبه مردم و مسئولان شهرستان پردیس از مدیران نهادهای قضایی با توجه به افزایش آمار یاد شده نگاهی ویژه به شهرستان در زمینه حضور قضّات توانمند و پرسنل کافی است.

این مسئول افزود: خوشبختانه رئیس دادگستری و همچنین دادستان شهرستان پردیس افرادی کارآمد و هماهنگ در امور قضایی هستند که مجموعه فرمانداری شهرستان پردیس افتخار همکاری با این دو مدیر قوی را دارد؛ امیدوارم با همکاری و مودت این دو برادر عزیز سال 93، دوره شکوفایی شهرستان پردیس در همه زمینه ها باشد.

مهاجر از واگذاری زمینی مناسب به مجموعه قضایی شهرستان پردیس در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با هماهنگی های به عمل آمده ان شاء الله در آینده ای نزدیک زمینی مناسب تر در شهر پردیس در اختیار این مجموعه خدوم قرار می گیرد.

فرماندار شهرستان پردیس ادامه داد: بی شک این ساختمان که در مرکز شهرستان یعنی شهر پردیس واگذار می شود، شکیل تر و در شأن و منزلت قوه قضاییه خواهد بود.