به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مراسم قرعه کشی جام جهانی 2014 بسکتبال حریفان ایران در این دوره از رقابتها مشخص شدند. اسپانیا، فرانسه، صربستان، برزیل و مصر تیم‌هایی هستند که در گروه A با تیم کشورمان همگروه شده که به نظر دشوارترین گروه این دوره از مسابقات است. علاوه بر اسپانیا که میزبانی این دوره از رقابتها را بر عهده دارد و به دنبال تکرار عنوان قهرمانی خود در جام جهانی 2006 است فرانسه، قهرمان اروپا، صربستان و حتی برزیل از جمله تیم‌های قدری هستند که برای رسیدن به مراحل نهایی تلاش خواهند کرد و مصر تنها تیم ضعیف گروه A محسوب می‌شود که این تیم را هم نباید دست کم گرفت.

ماتادورها با برادران گاسول می‌آیند

در بین تیم‌های حاضر در این گروه اسپانیا معتبرترین تیم است. تیمی که در رنکینگ جهانی بعد از آمریکا در رده دوم قرار گرفته و بعد از ناکامی که در جام ملت‌های اروپا در سال 2013 داشت این بار به دنبال جبران مافات است و قصد دارد مدال طلای این رقابتها را از چنگ آمریکایی‌ها خارج سازد.

اسپانیا در جام جهانی تیمی پر سابقه به حساب می‌آید. این تیم 9 بار سابقه حضور در جام جهانی را دارد که حاصل آن کسب یک مدال طلا در جام جهانی 2006 ژاپن بوده است. این تیم با یازده دوره حضور در المپیک توانست به سه مدال نقره در سالهای 1984، 2008 و 2012 دست یابد. ماتادورها دو بار در سال های 2009 و 2011 مدال طلای جام ملت‌های اروپا را فتح کردند. این تیم 6 مدال نقره و 3 بزنر جام ملت‌ها را نیز در اختیار دارد. کسب عنوان سومی جام ملت‌های 2013 به نوعی ناکامی بزرگی برای نسل طلایی کنونی ماتادورها به حساب می‌آید.

خوان آنتونیو اورنگا سرمربی تیم ملی اسپانیا در جام ملت‌های 2013 اسلوونی دست به کار عجیبی زده بود و هیچ کدام از بازیکنان تیم بارسلونا را به تیم ملی دعوت نکرد. این تیم چهار لژیونر در NBA دارد که سرشناس‌ترین آنها برادران پائو و مارک گاسول هستند که در تیم‌های لیکرز و ممفیس بازی می‌کنند. خوزه کالدرون بازیکن تیم دالاس ماوریکس و ریکی روبیو گارد تیم مینه سوتا تیمبر وولوز هم از دیگر چهره‌های سرشناس این تیم محسوب می‌شوند که در NBA شاغل هستند و بالاخره این که ویکتور کلاور بازیکن تیم پورتلند بلیزرز را هم باید به این جمع اضافه کرد. رویارویی حامد حدادی با مارک گاسول 16 سانتی‌متری که در تیم ممفیس هم بازی بودند در تقابل ایران و اسپانیا دیدنی خواهد بود با این حال ستاره تیم میزبان جام کسی نیست جز "پائول گاسول".

خروس‌ها برای شگفتی آفرینی می‌آیند

قهرمان جام ملت‌های اروپا را بدون تردید یکی از دشواترین حریفان ایران در جام جهانی خواهد بود. فرانسه اگرچه در پنج دوره‌ای که در جام جهانی شرکت کرده بود هیچ عنوانی را کسب نکرد و در رنکینگ جهانی نیز مکان هشتم را در اختیار قرار دارد ولی این تیم به دنبال خلق شگفتی در جام جهانی است. تنها مدال طلای این تیم در جام ملت‌های اروپا در سال 2013 به دست آمد. این تیم دو مدال نقره و پنج مدال برنز را نیز در کارنامه دارد. خروس‌ها در سال 2011 نایب قهرمان اروپا شدند و دو سال بعد آن را به طلا تبدیل کردند. حالا نوبت به درخشش نسل طلایی این تیم در جام جهانی است.

سه بازیکن این تیم به نام‌های تونی پارکر، ناندو دکولو و بوریس دیاو در ترکیب تیم سن آنتونیو اسپرز حضور دارند که از هماهنگی بالایی نیز برخوردار هستند. الکسیس آجینکا چهارمین بازیکن تیم فرانسه در NBA است که در تیم نیو اورلینز عضویت دارد و نیکولاس باتوم هم پورتلند بلیزرز عضویت دارد. این تیم همچنین لژیونرهایی را در لیگ‌های اسپانیا، چین، صربستان و روسیه دارد.

چهره سرشناس تیم فرانسه "تونی پارکر" است که در پست گارد راس بازی می‌کند و به همراه تیم دانکن و مانو جینو بیلی مثلث مخوف تیم سن آنتونیو اسپرز را در NBA تشکیل داده است. دور از ذهن است که پارکر یکی از ستاره‌های حاضر در جام جهانی 2015 محسوب نشود.

صربستان تیمی مرموز

شاید برخی‌ها روی تیم صربستان حساب زیادی باز نکنند ولی کارنامه این نشان از مخوف بودن این تیم حکایت می‌کند. این تیم از سال 1998 وارد جام جهانی شد و در همان سال مدال طلا را کسب کرد. صرب‌ها چهار سال بعد بار دیگر قهرمان شدند و با سه دور حضور در المپیک نیز به یک مدال برنز دست یافتند. صرب‌ها 10 دوره در جام ملت‌های اروپا حاضر بودند که حاصل آن سه مدال طلا یک نقره و یک برنز بود. صربستان سال گذشته در جام ملت‌های اروپا هفتم شده بود.

این تیم که در رنکینگ جهانی رده یازدهم را در اختیار دارد تنها یک بازیکن در NBA دارد. نمانیا ندوویچ عضو تیم گلدن استیت وریرز تنها لژیونر این تیم در NBA به حساب می‌آید. دو بازیکن لژیونر این تیم در لیگ ترکیه بازی می‌کنند. دو بازیکن دیگر در اسپانیا و نناد کریستیچ آسمانخراش 214 سانتیمتری این تیم هم عضو زسکان مسکو است. صربستان تیمی یکدست به حساب می‌آید که به دنبال بازسازی خود بوده و در جام جهانی برای هر تیمی حریفی قدر به حساب می‌آید.

برزیل با نسل جدید می‌آید

برزیل اگرچه پیشینه بسیار خوبی در بسکتبال دارد ولی بعد از المپیک لندن تغییر نسل داد و با بازیکنانی جدید خود را برای المپیک ریو آماده می‌کند. تیمی که حتی یک بازیکن هم دیگر در NBA ندارد با این حال با قرار گرفتن در رده نهم رنکینگ جهانی نشان داده که هنوز هم تیمی قدر در عرصه بین‌المللی به حساب می‌آید.

برزیلی‌ها 15 بار در جام جهانی شرکت داشتند و دو بار هم در سال های 1959 و 1963 جام را بالای سر بردند. این تیم دو مدال نقره و دو مدال برنز نیز کسب کرده است که تمامی افتخارات این تیم به سال‌های دور باز می‌گردد. آنها با 15 دوره حضور در المپیک نیز به سه مدال برنز دست یافتند و در جام ملت‌های آمریکا هم 4 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز را در کارنامه دارند.

برزیل در المپیک 2012 لندن در رده پنجم قرار گرفت. این تیم همان سال در جام جهانی ترکیه نیز نهم شده بود. برزیل که در جام ملت‌های 2010 آمریکای لاتین قهرمان شده بود بعد از المپیک لندن با تفکرات روبن ماگنانو سرمربی آرژانتینی خود نسل خود را تغییر داد تا دیگر خبری از باربوسا، ننه، مارسلیون و نتو در ترکیب این تیم نباشد. برزیل چهار لژیونر در اسپانیا و یک بازیکن هم در لیگ فرانسه دارد و با بازیکنانی که در لیگ داخلی این کشور بازی می‌کنند خود را برای جام جهانی آماده کرده است. این تیم بدون هیچ بازیکنی از NBA راهی جام جهانی 2014 اسپانیا خواهد شد.

مصر ضعیف‌ترین تیم گروه

مصر را می‌توان ضعیف‌ترین تیم گروه A دانست. تیمی که از قاره آفریقا که در رنکینگ جهانی در مکان شصتم قرار دارد. درست 40 رده پایین‌تر از ایران. مصر شش دوره جام جهانی را تجربه کرده که در مجموعی به توفیقی دست پیدا نکرد. این تیم همچنین در 7 دور حضورش در المپیک نتیجه قابل توجهی را کسب نکرده است. تیم مصر در جام ملت‌های آفریقا صاحب 5 مدال طلا، 6 نقره و 6 برنز شده است.

تیم ملی مصر در حالی به جام جهانی راه یافته که یک بازیکن در NBA دارد. عاصم ماری بازیکن 21 ساله و 204 سانتیمتری این تیم مینه سوتا تیمبر وولوز بوده و مشهورترین چهره این تیم به حساب می‌آید. شاید مصر را تنها تیمی تلقی کرد که ایران از حالا با اعتماد به نفس بالا خود را برای دیدار با آماده خواهد کرد ولی دست کم گرفتن همین تیم هم می‌تواند دردسر ساز شود.