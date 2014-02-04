برنامه های تیم ملی بسکتبال ایران اعلام شد/ اولین مصاف با اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قرعه‌کشی مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان در سال 2014، تیم ملی بسکتبال ایران که با قهرمانی در جام ملت‌های آسیا (فیلیپین) موفق به کسب سهمیه این رقابت‌ها شد، در گروه A با تیم‌های اسپانیا، فرانسه، صربستان، برزیل و مصر قرار گرفته است.

برنامه دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان که به میزبانی مشترک چهار شهر گرانادا، سویل، بیلبائو و گرن کاناریا برگزار خواهد شد، امروز سه شنبه اعلام شد. بر اساس برنامه اعلام شده تیم ملی بسکتبال نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها را برابر تیم میزبان یعنی اسپانیا برگزار می‌کند.

تیم‌های ملی بسکتبال ایران و اسپانیا پیش از این نیز یک بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که طی آن تیم ملی اسپانیا با نتیجه 71 بر 42 به پیروزی دست یافت.

برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در مرحله مقدماتی هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان به این شرح است:

8 شهریورماه

* ایران - اسپانیا

9 شهریورماه

* ایران - برزیل

10 شهریورماه

ایران - صربستان

12 شهریورماه

* ایران - مصر

13 شهریورماه

* ایران - فرانسه

تیم ملی بسکتبال در روز چهارم مسابقات (11 شهریورماه) با قرعه استراحت روبرو است. ضمن اینکه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در شهر گرانادا برگزار خواهد شد.

هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان طی روزهای 8 تا 26 شهریورماه برگزار خواهد شد. دو شهر مادرید و بارسلونا میزبانان دیدارهای مرحله دوم به بعد این مسابقات هستند.