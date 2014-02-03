ایران در گروه مرگ رقابتهای جام جهانی بسکتبال 2014 قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان که از 8 تا 26 شهریورماه سال آینده در اسپانیا برگزار خواهد شد دقایقی پیش در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد که طی آن تیم ملی بسکتبال ایران در گروه A با تیم های اسپانیا، مصر، صربستان، برزیل و فرانسه همگروه شد.

نحوه قرار گرفتن 24 تیم حاضر در 6 گروه به شرح زیر است:

گروه A: اسپانیا، مصر، ایران، صربستان، برزیل، فرانسه

گروه B: آرژانتین، سنگال، فیلیپین، کرواسی، پورتوریکو، یونان

گروه C: آمریکا، فنلاند، نیوزلند، اوکراین، جمهوری دومنیکن، ترکیه

گروه D: لیتوانی، آنگولا، کروه جنوبی، اسلوونی، مکزیک، استرالیا