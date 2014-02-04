درآمدهای عمومی دولت در سال آینده 241 هزار میلیارد تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم روز سه شنبه مجلس پس از بررسی بخش‌های درآمدی بودجه به بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه پرداختند.

بر این اساس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 414 هزار و 84 میلیارد و 641 میلیون ریال برآورد شد.

همچنین منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 175 هزار و 659 میلیارد و 237 میلیون ریال تعیین شد.

علاوه بر این درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 238 هزار و 425 میلیارد و 404 میلیون ریال تعیین شد.