قیمت خوراک پتروشیمی ها 15 سنت تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه مقرر کردند قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به گونه ای تعیین گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها تا 25 درصد باشد به شرط آن که از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.