ارتفاع برف در کوهرنگ به شش متر رسید/ تشکیل یخچال درارتفاعات

حمید میرعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای بی سابقه برف طی فصل زمستان امسال، اذعان داشت: هم اکنون بارش برف در ارتفاعات قله زردکوه به بالای شش متر رسیده است.

وی ادامه داد: سامانه های بارشی که طی فصل زمستان وارد شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری شده اند سبب بارشهای قابل توجه برف در این شهرستان شده اند.

وی تاکید کرد: برف ها در اثر سرما و فشار در حال ایجاد کردن یخچالهای طبیعی در ارتفاعات هستند.

بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته در فصل زمستان بارشهای مناسب برف را نداشته بودیم، یادآور شد: امسال خوشبختانه بارشهای خوبی در این شهرستان اتفاق افتاد و امیدواریم خشکسالی امسال استان برطرف شود و مشکلات کم آبی استان بر طرف شود.

ضرورت همراه داشت تجهیزات کامل توسط مسافران برای سفر به کوهرنگ

وی تصریح کرد: بارش برف موجب کند شدن تردد در بسیاری از جاده های مناطق شهرستان شده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به اینکه مسافران قصد سفر به این شهرستان را دارند باید با تمام تجهیزات وارد شهرستان شوند، اظهار داشت: پتو، لباس گرم زمستانی، زنجیر چرخ، لوازم گرمایش، غذا کنسروی و... از مهمترین مواردی است که مسافران باید همراه داشته باشند.

وی عنوان کرد: هم اکنون تمام جاده های مواصلاتی شهرستان به جز محور دهستان موگویی باز است و تردد در جاده های مهم استان جریان دارد.