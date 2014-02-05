بستن باب مذاکره و در خانه نشستن راحت ترین کار است/ اجازه زیاده خواهی نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در مراسم بزرگداشت شهدای وزارت امور خارجه تاکید کرد: به برکت خون پاک شهیدان و بر اساس پیام امام شهدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری ، کارگران و خدمتگزاران نظام در دستگاه دیپلماسی با عزم و اراده ای راسخ از دستاوردهای عظیم انقلاب و خون شهداء پاسداری می کنند.



ظریف با تبریک سی و پنجمین بهار انقلاب اسلامی به آحاد ملت ایران و خانواده شهدا و ایثارگران، از مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به خصوص ایثار و جانفشانی شهدای عرصه نبرد دیپلماسی تجلیل کرد و صبر ، بردباری و فداکاری خانواده های شهدا و ایثارگران را ستود و تاکید کرد : همه ما وامدار خون شهداء هستیم و استقلال ، آزادی ، خودباوری و اعتماد به نفس ارمغان و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی و امام خمینی و خون پاک شهدای ایران اسلامی است .



وی خاطر نشان کرد : این خودباوری و اعتماد به نفس در بین آحاد ملت شریف ایران در همه مراحل پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تا جنگ تحمیلی و نیز خلق حماسه بزرگ سیاسی و خط بطلان کشیدن بر همه تحلیلها و در مرحله کنونی در عرصه هماورد دیپلماتیک در دفاع از حقوق مسلم مردم ایران نمود یافته است.



وزیر امور خارجه با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دستگاه دیپلماسی به ویژه شهید ابوالقاسم اسدی که در راه مبارزه با کوته فکری ، تنگ نظری و تندروی جریان تکفیری جان خود را فدای اسلام و ایران عزیز کرد ، افزود : ما همه با عزمی راسخ از خون و راه درخشان شهدای جهاد دیپلماسی و دانشمندان جهاد علمی و فناوری دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد عده ای زیاده طلب آرمان و اهداف و خون این شهدا و حقوق ملت ایران را زیر پا بگذارند .



وی با اشاره به اینکه شاید راحت ترین کار این باشد که در خانه خود بنشینیم و باب مذاکره را ببندیم، افزود : اما برای دفاع از حقوق ملت ایران و با توکل به خدا برای حفاظت از دستاوردهای عظیم این انقلاب بزرگ و پیشبرد اهداف آن و توسعه و پیشرفت کشور به پشتوانه قدرت و عزم راسخ ملت ایران و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب با صلابت ایستادگی می کنیم و از حقوق مردم ایران دفاع خواهیم کرد.



ظریف در بخش دیگری از سخنان خود خواستار دعای خیر مادران و فرزندان و همسران شهدا و ایثارگران برای خدمتگزاران کشور و مردم ایران در دستگاه دیپلماسی شد.



تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه نیز در سخنانی در این مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت بزرگ ایران به خصوص خانواده شهدا و ایثارگران تبریک گفت و روند مذاکرات هسته ای و تقابل مقتدرانه ایران در صحنه دیپلماتیک با شش قدرت جهانی را تشریح کرد. و بر حفظ منافع و حقوق مسلم کشور و مردم ایران در این مذاکرات تاکید کرد.



در ادامه این مراسم که با حضور قائم مقام و تعدادی از معاونین و مدیران وزارت امور خارجه برگزار شد. از سوی ظریف از ایثارگری های مادران ، پدران ، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان وزارت امور خارجه تقدیر بعمل آمد.

