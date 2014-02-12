«آیینه خانه» سراغ ازدواج آسان رفت/ طرح مباحث چالشی درباره گناه و عفو

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه معارفی «آیینه خانه» حالا یک سال است که از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. برنامه‌ای به تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی و اجرای رسالت بوذری که حضور حجت الاسلام شهاب مرادی به عنوان کارشناس همیشگی آن، «آیینه خانه» را به یک برنامه اجتماعی معارفی بدل کرده است. برنامه‌ای که یک سال بی سر و صدا به کار خود ادامه داد و قرار است این فعالیت ادامه پیدا کند.

ورود «آیینه خانه» به یک سالگی بهانه خوبی برای گفتگو با عوامل آن است، گفتگو با سیدعلی احمدی با سابقه ساخت آثاری چون «استوا» و «ماه عسل» را در ادامه می‌خوانید.

وی در خصوص انتقادی که به برنامه در خصوص کم اهمیت جلوه دادن گناه و پررنگ کردن بخشش خدا صورت گرفته است، اظهار کرد‌: کرامت خدا حد ندارد. آیا من و شما ظرفی برای اندازه کردن میزان بخشش خدا داریم؟ کرامت خدا همین است و نهایت ندارد. این موضوع از روایات ما برمی‌آید.

احمدی تصریح کرد: آنچه مرادی در برنامه می‌گوید نگاه شخصی او نیست، بلکه یک استنتاج درست و عالمانه است. نگاه علمای شیعه هم همین است. گرچه گناه در ادبیات دین ما بسیار ناپسند است اما این ناپسند بودن اصلا این معنا را ندارد که گناه قابل بخشش نیست.

لطف خدا حد ندارد

این تهیه‌کننده یادآور شد: حضرت زینب (س) از امام سجاد (ع) سوال کرد «پسر برادر آیا ممکن است خدا از گناه یزید بگذرد؟» حضرت پاسخ داد «بله اگر نماز غفیله بخواند خدا از او می‌گذرد اما او موفق به خواندن نماز غفیله نمی‌شود» شما ببینید گناهی بزرگتر از کشتن ولی‌امر خدا قابل تصور است؟ این چهارده معصوم، هستی خدا هستند اما راه بخشش برای فردی چون یزید هم باز گذاشته شده است بنابراین لطف و بخشش خدا نهایت ندارد. حرفی که مرادی می‌زند هم نگاه شخصی او نیست بلکه نگاه درستی است که بسیاری از علما هم آن را قبول دارند.

وی با اشاره به روایاتی از امام صادق (ع) و امیرالمومنین (ع) خاطرنشان کرد: ائمه روایات متعددی در این زمینه دارند. امام علی (ع) می‌گوید اگر شب گذشته فردی را در حال گناه دیدی فردا او را به چشم گناهکار نگاه نکن، شاید توبه کرده باشد و تو ندانی. یا روایت دیگری وجود دارد که می‌گوید مبادا مومنان را فاسق بنامید بلکه آنها را فاسق العمل خطاب کنید.

تبحر مرادی در کاربردی کردن مباحث دینی

تهیه‌کننده «آیینه خانه» درباره حضور حجت‌الاسلام مرادی در این برنامه گفت: حالا که او مسئولیت اجرایی برعهده گرفته را نمی‌دانم اما پیش از آن او ساعت‌ها شخصا پای کامپیوتر به سوالات مخاطبان پاسخ می‌داد و در خیابان و فروشگاه و جامعه هم حوصله زیادی برای جوابگویی به سوالات مردم دارد. او با چنین نگاهی وارد رسانه شده و در «آیینه خانه» سبک زندگی ایرانی اسلامی را معرفی می‌کند. این سبک زندگی هم آنقدر عام بازگو می‌شود که مفاهیم کوچکی چون مهربانی و آب و دانه گذاشتن برای پرنده‌ها را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: در این خصوص ما انبوهی پیامک هم داشته‌ایم که افراد گفته‌اند به مسائلی که در برنامه گفته شده عمل کرده‌اند و برکت آن را در زندگی دیده‌اند. چرا که رفته رفته روح آدمها رقیق و دلشان نرم می‌شود و حرف‌های خوب را می‌پذیرند.

احمدی در پاسخ به اینکه آیا تا به حال چنین چیزی در رسانه شایع بوده که برنامه‌ای یک مجری و یک کارشناس واحد داشته باشد، گفت: در برنامه‌هایی چون «سمت خدا» کارشناسان متعددی حضور دارند که روزهای خاصی در برنامه هستند. شاید تنها مورد شبیه به «آیینه خانه» برنامه «درس‌هایی از قرآن» حجت الاسلام قرائتی باشد که چند دهه است با حضور ثابت او روی آنتن می‌رود و همچنان مخاطب دارد.

وی تولید «آیینه خانه» را بر اساس نگاه ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما و علی دارابی معاون سیما دانست و گفت: تا به حال برنامه‌ای به این شکل تجربه نشده بود و ما هم برای تولید آن از تجربیاتی که از گذشته داشته‌ایم استفاده کرده‌ایم. چند ماه دیگر دو دهه می‌شود که بنده در رسانه هستم و در این سالها برنامه‌های گفتگومحور بسیاری را از شبکه‌ 1 تا 5 تولید کرده‌ام. میزان پیامک‌ها و محتوای آنها نشان می‌دهد برنامه چه میزان تاثیرگذاری داشته و مخاطب چقدر آن را می‌بیند و دنبال می‌کند. حتی برنامه دو تکرار دارد.

این تهیه‌کننده در پاسخ به اینکه «آیینه خانه» تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ اظهار کرد: تا وقتی که مخاطب بخواهد. یک برنامه گفتگومحور ساده و صمیمی که حضور رسالت بوذری در آن به منزله یک بال موفقیت برنامه است. او در اداره گفتگو برنامه را به سمتی برده که در ژانر اجتماعی معارفی قرار بگیرد و این اتفاق برای مخاطب شیرین است چرا که او با یک گفتگو که صرفا به باید و نبایدهای دینی می‌پردازد روبرو نیست و این برنامه مصداقی جلو می‌رود.

حرکت بر مدار مهربانی

احمدی یادآور شد: بسیاری از مردم دچار وسواس هستند و مدام به خودشان می‌گویند من چقدر بد هستم. این اتفاق در ادبیات دین درست نیست و نکوهیده است و اهل بیت مومنان را از این موضوع منع کرده‌اند. ما به همین منظور چند جلسه از برنامه را به شناخت گناه اختصاص دادیم و با ورود به موضوع وسواس اعتقادی، وارد مسائل اجتماعی هم شدیم. چندین جلسه بر مدار مهربانی حرکت کردیم و حالا با گذشت یک سال از آغاز برنامه وارد بحث ازدواج آسان شده‌ایم. تفاخر یعنی فخر فروختنی که در زندگی امروز باب شده و مردم پز ماشین و خانه‌شان را می‌دهند هم موضوعی بود که به آن پرداخته‌ایم.

وی در پایان در خصوص عنوان برنامه گفت: این یک اسم دو منظوره است. به جای خوش نشین و مهمان پذیر خانه‌های قدیمی آیینه خانه می‌گفتند و اگر بنا بود کسی را اکرام کنند او را آنجا می‌نشاندند. از سوی دیگر با این عنوان می‌خواستیم مفهوم آیینِ خانه نیز تداعی شود. یعنی سبک خانه و باید و نبایدهایی که بهتر است در خانه رعایت شود. این عنوان نوعی ترجمه سبک زندگی است.

«آیینه خانه» بیش از یک سال است که هر هفته سه شنبه حوالی ساعت 19 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.