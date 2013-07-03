رسالت بوذری مجری برنامه "آیینه خانه" در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای چهار ویژه برنامه به عنوان پیشواز از ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: برنامه "آیینه خانه" که با محوریت گفتگوهای من با حجت الاسلام شهاب مرادی از قبل از عید شروع شده بود، در چهار روز برای استقبال از ماه مبارک رمضان روی آنتن می رود.

وی در ادامه با اشاره به روزهای پخش این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: در روزهای شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده یعنی 15 تا 18 تیر چهار ویژه‌برنامه پخش خواهد شد و هدف برنامه این است که به قدر توان یک حال خوب برای مردم قبل از ماه رمضان برای ورود به این ماه ایجاد کنیم.

این مجری تلویزیونی از وله‌های ویژه این برنامه که ترکیبی از تصویر، عکس، موسیقی و متن است یاد کرد و در بیان ویزگی‌های عمده برنامه گفت: تبلیغات رسمی دینی نوعی نگاه خاص در مردم نسبت به دین تصویر کرده است اما در این برنامه ما سعی کردیم دیدگاه دیگری از رابطه مردم و خدا ارائه بدهیم.

"آیینه خانه" کاری از گروه معارف شبکه دو سیماست که سه‌شنبه هر هفته ساعت 18:45 با تهیه کنندگی سید علی احمدی و اجرای رسالت بوذری روی آنتن می رود که به مناسبت پیشواز ماه رمضان هفته آینده این برنامه از شنبه تا سه‌شنبه روی آنتن می‌رود و در ایام این ماه مبارک پخش آن قطع خواهد شد و بعد از این ماه از سر گرفته می‌شود.