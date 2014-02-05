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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

بکارگیری 6 هزار دستگاه اتوبوس در دو روز گذشته/ بی خوابی 72 ساعته مدیران اتوبوسرانی

بکارگیری 6 هزار دستگاه اتوبوس در دو روز گذشته/ بی خوابی 72 ساعته مدیران اتوبوسرانی

بادنبال برف سنگینی که از نخستین ساعات بامداد سه شنبه در تهران شروع شده بیش از 6 هزار دستگاه اتوبوس شرکت واحد در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به کار گرفته شده است تا خدمات مطلوبتری به شهروندان ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ،پیمان سنندجی با بیان اینکه در 48 ساعته گذشته بیش از 6 هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران جابه جایی مسافران را بر عهده داشته است، گفت: متاسفانه با توجه به  وضعیت ترافیکی شهر تهران بعضا در برخی مناطق دچار تاخیراتی در زمان رسیدن اتوبوس ها بوده ایم که تلاش شده این تاخیرات نیز با تزریق اتوبوس به مناطق و ایستگاه های پر تردد برطرف شود .

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: طی 72 ساعت گذشته تمامی مدیران سامانه ها و مناطق بیدار باش کامل بوده اند چرا که با توجه به اینکه بسیاری از پایانه های ما در فضای آزاد است و به دلیل برودت هوا مخازن گاز و گازوییل اتوبوس ها پس از خاموش شدن یخ می بست، تمامی شبانه روز اتوبوس ها را روشن نگه داشته ایم .

وی گفت: اتوبوس ها در حالت پشت به پشت هم پارک کرده و با حرارت روشن بودن اتوبوس ها مخازن خودرو گرم نگه داشته شده اند چرا که در صورت خاموش کردن اتوبوسها بیش از نیمی از ناوگان به دلیل سرما و برودت هوا در ساعت 5 صبح قادر به خدمات رسانی نبودند .

سنندجی تاکید کرد: چنانچه اتوبوس ها را در سرمای این شب ها خاموش می کردیم، عملا بیش از 50 درصد اتوبوس های شهر در بامداد روز آینده قادر به روشن شدن و خدمات دهی نبودند.

 

کد مطلب 2229774

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