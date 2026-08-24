کشف محموله ۲۰ میلیارد تومانی مرغ منجمد برزیلی قاچاق در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «مهدی افشاری» رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۱۱۶ تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق در محدوده تهرانپارس خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بیش از ۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی انجام اقدامات فنی و پلیسی و دریافت گزارش‌های اطلاعاتی درباره فعالیت عوامل قاچاق کالا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ قرار گرفت.



وی افزود: مأموران در جریان بررسی‌های اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، به سرنخ‌هایی مبنی بر نگهداری مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در یک سردخانه واقع در محدوده تهرانپارس دست یافتند.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی دقیق محل، تیم عملیاتی پلیس با هماهنگی‌های لازم وارد عمل شد و در یک عملیات غافلگیرانه، سردخانه مورد نظر را تحت بازرسی قرار داد.



سردار افشاری تصریح کرد: مأموران در جریان بازرسی از محل موفق به کشف حجم قابل توجهی مرغ منجمد شدند که بررسی‌های انجام‌شده نشان داد کالاهای مکشوفه قاچاق بوده و برای نگهداری و عرضه آنها هیچ‌گونه اسناد و مدارک قانونی ارائه نشده است.



وی خاطرنشان کرد: در این عملیات در مجموع ۱۱۶ تن مرغ منجمد برزیلی قاچاق کشف و توقیف شد که بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این محموله بیش از ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.



این مقام انتظامی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق کالا اظهار داشت: قاچاق و نگهداری کالاهای فاقد اسناد قانونی، علاوه بر ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌نظمی در بازار و تضییع حقوق فعالان اقتصادی قانونمند شود؛ از این رو پلیس امنیت اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق را با جدیت دنبال می‌کند.



سردار افشاری تأکید کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی اجازه نخواهند داد افراد سودجو با استفاده از انبارها، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا، محموله‌های قاچاق را از دید دستگاه‌های نظارتی پنهان کرده و با عرضه آنها در بازار، به اقتصاد کشور و حقوق مصرف‌کنندگان آسیب وارد کنند.



وی افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم دستگیرشده به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.



هشدار پلیس به قاچاقچیان و محتکران



رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با هشدار به افراد سودجو و فعالان غیرقانونی در حوزه نگهداری و توزیع کالا گفت: اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی اجازه نخواهد داد سردخانه‌ها و انبارهای پایتخت به محل امنی برای دپوی کالاهای قاچاق و احتکارشده تبدیل شوند.



سردار افشاری خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه قاچاق، احتکار و فعالیت اقتصادی خارج از ضوابط قانونی، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در این حوزه به صورت مستمر ادامه دارد.



وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت بررسی و با متخلفان برخورد قانونی شود.