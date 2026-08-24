به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان اظهار داشت که ارمنستان به زودی روند درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.

نخست وزیر ارمنستان ضمن ارائه برنامه دولت برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۳۱ به پارلمان تأکید کرد که همه‌پرسی زمانی منطقی است که بحث در مورد این موضوع به نقطه عطفی رسیده باشد و بتوان تهیه نقشه راه را آغاز کرد.

پاشینیان افزود: برای پاسخ به این سؤالات، ارمنستان ابتدا باید درخواست رسمی برای عضویت در اتحادیه اروپا ارائه دهد. این یک فرآیند گسترده است و ما آن را در آینده نزدیک، حداقل در پاسخ به درخواست همکارانمان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز خواهیم کرد.

در ۲۶ مارس ۲۰۲۵، پارلمان ارمنستان قانونی را تصویب کرد که روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا را آغاز می‌کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که ادغام در اتحادیه اروپا به طور خودکار منجر به پایان همکاری ارمنستان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و از دست دادن تمام ترجیحات مرتبط خواهد شد. در اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه در ۲۹ مه، رهبران روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بیانیه مشترکی را تصویب کردند که نشان دهنده دیدگاه مشترک آنها مبنی بر برگزاری همه‌پرسی سراسری ارمنستان در مورد پیوستن به اتحادیه اروپا یا ماندن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود.

در ۱۱ آگوست، میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفت که ارمنستان باید تا دسامبر ۲۰۲۶، زمانی که موضوع گام‌های بعدی بالقوه در مورد ایروان در جلسه سران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بحث قرار خواهد گرفت، تصمیم بگیرد که آیا همه‌پرسی سراسری درباره پیوستن به اتحادیه اروپا یا حفظ عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برگزار می کند یا خیر.