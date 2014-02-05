انتقاد کری از سفر نمایندگان شرکت های فرانسوی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا طی تماسی تلفنی با "لوران فابیوس" همتای فرانسوی اش مدعی شده است سفر تجار و صاحبان صنایع فرانسه به ایران سازنده نیست.

بر این اساس کری با انتقاد از این سفر که در پی کاهش تحریم های اقتصادی علیه ایران انجام گرفت، در مورد نتیجه بخش بودن همکاری شرکت های فرانسوی با طرف ایرانی ابراز تردید کرده است. طبق توافق ایران و کشورهای 1+5 در ژنو، در ازای محدود شدن فعالیت هسته ای ایران، بخشی از تحریم های بین المللی علیه این کشور لغو می شود.

در همین راستا روز دوشنبه ایران میزبان نمایندگان بیش از 100 شرکت بزرگ فرانسه بود. این هیئت تجاری بزرگترین هیئت تجاری است که طی سال های اخیر به ایران سفر کرده است. این در حالی است که استقبال بین المللی از بازار ایران موجب نگرانی مقامات آمریکایی شده است.

شب گذشته "وندی شرمن" معاون وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا گفت کری به صورت غیرمستقیم به فابیوس گفته است برقراری مناسبات تجاری با ایران کمک کننده نخواهد بود. به گفته کری تهران همچنان با تحریم در بخش های مختلف مواجه است و روابط تجاری با این کشور محدود خواهد بود.

امروز همچنین معاون وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به هجوم دیپلمات ها و صاحبان صنایع و مشاغل غربی به تهران برای احیای روابط با جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد رفع محدود تحریم ها به این معنی نیست که ایران آماده تجارت با کشورهای دیگر است.