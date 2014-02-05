استانداری مرکزی رتبه نخست کشور را در ارزیابی تخصصی کسب کرد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد حسین مقیمی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اعلام وزارت كشور، استانداري مركزي در ارزيابي ساليانه شاخص هاي تخصصي در بين استانداريهاي سراسر كشور در سال 91، رتبه نخست را كسب كرد.

محمدحسين مقيمي افزود: مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزرات کشور پس از پايان سال 1391 بر اساس 170 شاخص تخصصي، عملكرد ادارات كل، دفاتر ستادي استانداري و همچنين فرمانداريهاي تابعه را با توجه به مستندات ارائه شده مورد ارزيابي قرار داد و نتايج تفضيلي آن را اواخر بهمن ماه اعلام نمود.

وی ادامه داد: به طور كلي استانداري مركزي از یک هزار امتياز پيش بيني شده 987 امتياز يعني 99 درصد از امتیازات را بدست آورد كه بيشترين امتياز كسب شده مربوط به حوزه معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي است.

وي همچنين در مورد ارزيابي صورت گرفته در مورد فرمانداري هاي تابعه در استان نيز گفت:‌ فرمانداري هاي كميجان، محلات و ساوه به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم قرار گرفته اند.



گفتنی است عملکرد استانداری ها و فرمانداری های کشور هر ساله بر اساس مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري، بر مبناي شاخص هاي تخصصي از سوي وزارت كشور مورد ارزيابي قرار مي گيرد.