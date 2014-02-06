معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی معرفی شد/ تکیه یک زن در این پست

به گزارش خبرنگار مهر، در شورای معاونین استانداری مرکزی که صبح پنجشنبه با حضور استاندار، معاونین و مدیران کل حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برگزار شد، استاندار ضمن معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری را نیز معارفه کرد.

در این جلسه محمدحسین مقیمی از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی خواست که در راستای تحقق اهداف و برنامه ریزیهای دولت تدبیر و امید تلاش کند.

وی با اشاره به اینکه حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی از حساس ترین حوزه ها است، گفت: نیروی انسانی مهمترین و حساس ترین سرمایه هر سازمان است که نقش کلیدی در ارائه خدمات دارد.

مقیمی ادامه داد: افرادی می توانند در مدیریت منابع انسانی موفق عمل کنند که شناخت خوبی از ویژگیهای متفاوت نیروهای انسانی داشته باشند.

وی همچنین از حسن صفری خواست که اجرای برنامه های شاد و متنوع و آموزش به کارکنان استانداری و استان در واولویت های کاری ایشان باشد.

مقیمی اظهار داشت: سرمایه گذاری در آموزش کارکنان تأثیر مثبتی در عملکرد حوزه ها دارد.

وی همچنین از رقیه یادگاری مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خواست توجه ویژه ای به اسناد بالادستی و استان داشته باشد و بودجه به صورتی تنظیم شود که عدالت و عملیاتی بودن در آن رعایت شود.