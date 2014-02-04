همایش انقلاب اسلامی و منزلت زن در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در این همایش که صبح سه شنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی، فرماندار شهرستان اراک و زنان نخبه در بخشهای مختلف برگزار شد از 35 بانوی نمونه استان مرکزی در بخشهای مختلف با اهدا لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

بانوان نمونه در بخشهای مختلف کارگری، کشاورزی، پزشکی، پرستاری، دانشجویی، مبلغه، ورزشکار، حافظ کل قرآن، مددجویی، سرپرست خانوار، کارآفرین نمونه، بسیجی نمونه و ....مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در این همایش با اشاره به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب گفت: شأن حقیقی یک زن انسان سازی است و زنان منشأ خیرات هستند و سعادت و شقاوت جامعه اسلامی به آنان بستگی دار.

زهرا فرجی با بیان اینکه انقلاب اسلامی موجب ارتقاء یافتن جایگاه زن ایرانی شده است افزود: امیدواریم با بکارگیری تعهد و تخصص زنان شاهد حضور پر رنگ تر آنان در تمامی عرصه ها باشیم.

مشاور استاندار مرکزی نیز انقلاب اسلامی را منشأ معنویت، عدالت و فرهنگ دانست و اظهار داشت: دهه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نقطه ای تعیین کننده و بی مانند در نظام اسلامی به حساب می آید.

همچنین در این مراسم به تعدای از بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی متولد 12 بهمن و 22 بهمن 57 هدایایی اهدا شد.

حجت الاسلام ابراهیم ابراهیمی مشاور استاندار مرکزی نیز در این مراسم با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص برابری آفرینش زنان و مردان زنان را به مراقبت از کانون های خانوادگی خود سفارش کرد.