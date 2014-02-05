جشنواره غذا هاي بومي و محلي در جزیره هرمز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره غذاهای بومی با شرکت 80 نفر از زنان خانه دار عصر چهارشنبه به مناسبت دهه مبارک فجر در جزیره هرمز برگزار شد.

این جشنواره غذا، زنان هرمزی با طبخ انواغ غذاهای محلی در این جشن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شرکت کردند.

هیات داوران از میان غذاهای رسیده 16غذای برتر را انتخاب انتخاب کردند.

زینب زرنگاری مدیرعامل کانون فرهنگی زنان توانمند هرمز در این خصوص بيان داشت: جشنواره غذاهاي بومي و محلي با هدف ترويج و احياي غذاهاي سالم و محلي برگزار شد.

وي تصريح كرد: جشنواره غذاهاي بومي و محلي به مناسبت دهه مبارک فجر و به منظور احياي هرچه بيشتر غذاهاي سنتي و بومي و ترويج غذاهاي سالم و سنتي برگزار گرديد.

مدیرعامل کانون فرهنگی زنان توانمند هرمز در ادامه هدف ازبرگزاري اين جشنواره در جزیره هرمز و به خصوص درمدارس راجايگزيني غذاهاي سنتي و محلي با غذاهاي پر چرب و مضر امروزي عنوان كرد و آن را عاملي سبب ايجاد انگيزه و نشاط در جامعه براي شناساندن غذاهاي اصيل و بومي دانست.

وي غذا را به عنوان يكي از اساسي ترين نياز هاي انسان براي بقا و نقش مهم آن در زندگي روزمره عنوان كرد و افزود: رابطه مستقيم غذا با تندرستي و سلامت جسمي و حتي رواني دانش آموزان مورد تأكيد و تاييد دانشمندان علوم تغذيه است.

وي در ادامه ، نمايش فرهنگ و سنن غذايي گروه هاي مختلف و نشان دادن خلاقيت در سفره آرايي، ابتكار هاي آشپزي و در نهايت تقويت و نزديكي فرهنگ ها را از اهداف چنين جشنواره هایی در مدارس دانست.

این جشنواره از سوی کمیته بانوان ستاد دهه فجر و کانون فرهنگی زنان توانمند هرمز و با همکاری دبیرستان دخترانه حضرت مریم (ع) هرمز برگزار شد.