ضریح حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) در ری غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین غبارروبی حرم حضرت عبداعظیم(ع) بامداد پنج شنبه با حضور عباس سلیمی معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، شعرای آینی و مداحان و ذاکرین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) و مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در صحن مطهر حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) برگزار شد.

اين مراسم از ساعت 30 دقيقه بامداد پنجشنبه 17 بهمن آغاز و تا پاسي از شب ادامه داشت و طی آن غبار این حرم مطهر زدوده و سنگ مزار و ضریح مطهر ایشان با گلاب ناب شست و شو داده شد.



به گواه تاریخ ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم (ع) در چهارم ربیع الثانى سال 173 هجری قمری در مدینه منوره بوده، حضرت عبدالعظيم (ع) معروف به سيدالكريم است که ريشه خانوادگى او با چهار واسطه به امام حسن (ع ) و با پنج واسطه به حضرت على (ع) می رسد به همین دلیل به "عبدالعظیم حسنی " شهرت یافته است.



79 سال از عمر پر برکت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) متقارن با دوران امامان رضا (ع)، محمد تقی (ع) و امام هادی (ع) بوده و احادیث فراوانی از آنان روایت کرده است، از اینرو توفيق بزرگی که خداوند برای درک دوران امامت چهار امام بزرگوار به ایشان عنایت کرده، از مطالب بسیار حائز اهمیت در زندگی ایشان است.



آن بزرگوار از دانشمندان شیعه و از راویان حدیث ائمه معصومین (ع) و از چهره های بارز و محبوب و مورد اعتماد، نزد اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و پیروان آنان بوده است، علت عظمت و شخصيت حضرت عبدالعظيم (ع) آن بود که از سلاله خاندان پيغمبر بوده و با چهار واسطه، نسب او به سبط اكبر، امام حسن مجتبى (ع ) مى رسد.



برخورداری از خلوص و صداقت در گفتار و عمل، همچنین انتقال اخبار و احاديث اهل بيت (ع )، براى روشنگرى و هدايت معنوى جامعه از جمله اقدامات حضرت عبدالعظیم (ع) بوده که پرداختن به این رسالت اسلامی نشان از قدرت و عظمت آن بزرگوار در ترویج تعالیم دینی دارد، به همین خاطر این حضرت یکی از مشعل هاى فروزانی است كه از دوران حیات خویش تاكنون بر تاریخ تشيع و ایران، پرتو افكنده و بر معنویت، دانش و فرهنگ شیعه این مرز و بوم تاثیر بسزایی داشته است.









