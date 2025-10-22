  1. دین و اندیشه
«خانه‌ای مثل بهشت»، سلسله جلسات تحکیم خانواده در حرم سیدالکریم

نخستین نشست «خانه‌ای مثل بهشت» با محور تحکیم خانواده سه‌شنبه ۲۹ مهرماه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از سلسله برنامه‌های تحکیم خانواده با عنوان «خانه‌ای مثل بهشت» سه‌شنبه ۲۹ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود. این نشست با هدف تبیین آموزه‌های دینی در حوزه روابط خانوادگی و تقویت بنیان‌های اخلاقی و عاطفی زندگی مشترک، در فضایی معنوی و خانوادگی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام سید علیرضا تراشیون با محوریت الگوی خانواده قرآنی و اسلامی سخنرانی می‌کند و راهکارهای ایجاد آرامش، تفاهم و محبت در خانه را براساس مبانی ایمان و عقلانیت شرح خواهد داد. همچنین ابوالفضل کریمی در بخش پایانی مراسم، دعای شریف توسل را با حال و هوای معنوی حرم مطهر قرائت می‌کند.

این سلسله جلسات به همت مجموعه فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود و هدف آن ترویج سبک زندگی اسلامی، تعمیق روابط خانوادگی و گسترش آرامش و مودت در فضای جامعه ایمانی است.

