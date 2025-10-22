به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از سلسله برنامههای تحکیم خانواده با عنوان «خانهای مثل بهشت» سهشنبه ۲۹ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود. این نشست با هدف تبیین آموزههای دینی در حوزه روابط خانوادگی و تقویت بنیانهای اخلاقی و عاطفی زندگی مشترک، در فضایی معنوی و خانوادگی برگزار خواهد شد.
در این برنامه، حجتالاسلام سید علیرضا تراشیون با محوریت الگوی خانواده قرآنی و اسلامی سخنرانی میکند و راهکارهای ایجاد آرامش، تفاهم و محبت در خانه را براساس مبانی ایمان و عقلانیت شرح خواهد داد. همچنین ابوالفضل کریمی در بخش پایانی مراسم، دعای شریف توسل را با حال و هوای معنوی حرم مطهر قرائت میکند.
این سلسله جلسات به همت مجموعه فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود و هدف آن ترویج سبک زندگی اسلامی، تعمیق روابط خانوادگی و گسترش آرامش و مودت در فضای جامعه ایمانی است.
نظر شما