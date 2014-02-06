احیای صفاخانه جلفای اصفهان برای همگرایی بیشتر ادیان توحیدی/تجلیل از مادر شهید زرتشتی فرهاد خادمی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور صبح امروز در همایش ادیان توحیدی، اظهار داشت: چه زیباست که امسال علاوه بر چهار دین زرتشتی، مسیحی، آشوری و مسلمان دیگر ادیان توحیدی یعنی صابئین و آشوریان نیز به این جمع پیوستند تا دست در دست یکدیگر در راستای اهداف کشورمان تلاش کنیم.





وی با بیان اینکه اسلام به عنوان خاتم ادیان الهی تضمین کننده وصول به کمال الهی در زمینه های فکری و عملی است، بیان داشت: محور اصلی تمام ادیان توحید و اعتقاد به خداوند یگانه است و تجربه عملی وحدت ادیان را با اتکا به این اصل دینی در ظهور انقلاب شاهد بودیم.



وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نشانه اتحاد میان ادیان است، بیان داشت: اعتدال گرایی از منظر ادیان الهی اهمیت ویژه ای دارد و اصفهان به عنوان نماد ادیان الهی همه پیروان ادیان را به صلح و عدالت و اجتناب ار خشونت و تبعیض دعوت و همه مردم خسته ار مادیگری را به چنگ زدن به ریسمان الهی دعوت می کند.



به گزارش مهر در پنجمین همایش ادیان توحیدی علاوه بر نمایندگانی از ادیان زرتشتی، مسیحی، مسلمان، کلیمی، آشوری و صابئین، زرگرپور استاندار اصفهان، قطبی مدیر کل اداره ارشاد اصفهان و یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت های دینی و مذهبی حضور داشتند و در پایان مراسم نیز از مادر شهید زرتشتی فرهاد خادم تقدیر شد.

