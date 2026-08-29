مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی شهر کلمه دشتستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر شنبه شب در این آیین اظهار کرد: تأمین آب شرب مردم در نقاط مختلف استان مورد تاکید قرار دارد و امروز برای دیدار با مردم شریف این منطقه و بهره‌برداری از این پروژه، وظیفه خود دانستم که حضور پیدا کنم.

ارسلان زارع با بیان اینکه طول خط انتقال این طرح ۸هزار و ۵۰۰ متر است، تصریح کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و در تأمین آب شرب بیش از سه هزار نفر نقش‌آفرینی می‌کند.

وی یادآور شد: این مخزن با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و تقویت پایداری شبکه توزیع آب در این شهر، اجرایی شد.

علی بردستانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نیز با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر گفت: با بهره‌برداری از این مخزن، ظرفیت ذخیره آب در شهر کلمه افزایش یافته و شرایط برای تأمین پایدار آب شرب مشترکان این منطقه بهبود می‌یابد.

بردستانی ادامه داد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش تأمین، انتقال و ذخیره‌سازی آب از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر است و تلاش می‌شود این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.