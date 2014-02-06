چهار هزار مسکن به مددجویان بهزیستی مازندران واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه رئیس بهزیستی شهرستان کلاردشت، شمار افراد تحت پوشش بهزیستی را 160 هزار معلول بیان کرد.

وی با اشاره به حمایت بهزیستی از مددجویان گفت: امروز بخش قابل توجهی از شهریه دانشگاه مددجویان معلول تامین و پرداخت می شود.

وی اشتغال معلولان را از جمله مشکلات بیان کرد و خواستار برنامه ریزی و حمایت مسئولان امر در این زمینه شد.

ردایی تعداد مهدهای کودک زیر پوشش بهزیستی را هزار و 250 مهد بیان کرد و گفت: همچین هم استانیها می توانند با تماس با شماره تلفن 123 اورژانس اجتماعی در زمیه های مختلف مشاوره و خدمات دریافت کنند.

فرماندار کلاردشت نیز با اشاره به افتتاح بهزیستی در شهرستان بر لزوم تجهیز ساختمان آن تاکید کرد و گفت: امیدواریم با راه اندازی این نهاد، مشکلات مددجویان تحت پوشش در منطقه رفع شود.

محمد معصومی افزود: متاسفانه زیرساختهای شهرستان برای ارائه خدمات به معلولان نامناسب است و باید نسبت به تجهیز و تامنی امکانات اقدام وشد.

قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نیز گفت: بهزیستی جزو اولین اداراتی است که در شهرستان کلاردشت مستقر شد و امیدواریم شاهد رشد خدمات به افراد تحت پوشش باشیم.

وی کار در بهزیستی را مهم برشمرد و عنوان کرد: بیشترین خدمات در این نهاد ارائه می شود ولی کمترین وصولی را دارد.

احمدی تصریح کرد: جامعه تحت پوشش بهزیستی پراکنده هستند که این امر، ضرورت خدمات دهی مناسب تر را ضروری می سازد.

یحیی پور رئیس بهزیستی شهرستان چالوس گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی و سردسیر بودن کلاردشت و فاصله از شهرستان چالوس خدمات رسانی به مددجویان سخت تر بوده است و اکنون با راه اندازی اداره بهزیستی ارائه خدمات بهتر می شود.

در این مراسم شیرافکن خدادی به عنوان اولین رئیس بهزیستی کلاردشت معرفی شد.