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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۵۲

كشتي آزاد جام تختي- تهران؛

رضا افضلی قهرمان وزن 74 کیلوگرم شد

رضا افضلی قهرمان وزن 74 کیلوگرم شد

رضا افضلی عنوان قهرمانی وزن 74 کیلوگرم رقابتهاي بين المللي جام تختی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است كه در دیدار فینال وزن 74 کیلوگرم افضلی 6 بر صفر ایمان محمدیان را شکست داد و قهرمان شد.

در دیدارهای رده بندی عزت اله اکبری 13 بر صفر عیسی خاک بک شوپوکوف از قرقیزستان را شکست داد و حامد رضایی 1 بر صفر از سد تسوتن بالامیدزه از قزاقستان گذشت.

رده بندی وزن 74 کیلوگرم به شرح زیر است:

1- رضا افضلی- 2 - ایمان محمدیان 3- حامد رضایی و عزت اله اکبری 5- تسوتن بالامیدزه (قزاقستان) و عیس خاک بیک شوپوکوف (قرقیزستان)

کد مطلب 2230864

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