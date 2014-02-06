رضا افضلی قهرمان وزن 74 کیلوگرم شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است كه در دیدار فینال وزن 74 کیلوگرم افضلی 6 بر صفر ایمان محمدیان را شکست داد و قهرمان شد.

در دیدارهای رده بندی عزت اله اکبری 13 بر صفر عیسی خاک بک شوپوکوف از قرقیزستان را شکست داد و حامد رضایی 1 بر صفر از سد تسوتن بالامیدزه از قزاقستان گذشت.

رده بندی وزن 74 کیلوگرم به شرح زیر است:

1- رضا افضلی- 2 - ایمان محمدیان 3- حامد رضایی و عزت اله اکبری 5- تسوتن بالامیدزه (قزاقستان) و عیس خاک بیک شوپوکوف (قرقیزستان)