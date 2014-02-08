طاهر غلام اف نماینده ازبکستانی فیلا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: قضاوت داوران حاضر در رقابتهای جام تختی با کمترین اشتباهات متداول داوری انجام شد و ما در مجموع شاهد عملکرد خوبی از داوران ایرانی و بین المللی این تورنمنت بودیم.

وی تصریح کرد: به هر حال اشتباهات داوری جزیی از کشتی است و هیچگاه نمی توان صدر در صد در خصوص داوری، اظهار نظر مثبت و قطعی کرد. البته داوران حاضر در رقابتهای جام تختی نسبت به سالهای قبل از کمیت و کیفیت بالاتری برخوردار بودند و عملکرد قابل قبولی را داشتند.

نماینده فیلا با اظهار تعجب از ارتقای سطح کمی و کیفی رقابتهای جام تختی گفت: سالها بود که برگزارکنندگان تورنمنت های بین المللی در ایران با مشکلات زیادی روبرو بودند و ما کمتر شاهد تیمهای پر تعداد خارجی با نفرات شاخص و عنوان دار بودیم، اما وضعیت در این دوره کاملا متفاوت بود و شاهد اتفاقات خوب و امیدوار کننده یا در کشتی ایران هستیم. ضمن اینکه تماشاگران ایرانی هم زبانزد تمامی تیم های خارجی هستند و همیشه با حضور در سالن های کشتی به تشویق و حمایت قهرمانان خود و حتی کشتی گیران نامدار خارجی می پردازند.

غلام اف در خصوص تغییرات قوانین و اوزان کشتی نیز گفت: خوشبختانه با اعمال این تغییرات افت و خیز زیادی به کشتی داده شد و ما هم اکنون شاهد آن هستیم که بطور معمول در یک کشتی دهها امتیاز رد و بدل می شود. قهرمانی در کشتی امروز دیگر تکیه بر کم کاری و بیرون انداختن حریف از تشک نیست و هر کش ادعای قهرمانی دارد باید فنی کشتی بگیرد و جانانه بجنگد.

وی در خاتمه گفت: البته این تغییرات در خصوص داوری هم با اتفاقات خوبی همراه بوده و داوران کم کار و ضعیف دیگر جایی در قضاوت های بزرگ و حساس ندارند، چرا که کشتی های پر افت و خیز و پر امتیاز باید توسط داورانی قضاوت شود که از هر نظر آماده هستند و تجربه کافی برای این میادین را دارند.