جشنواره موسیقی فجر تنها میزبان یک گروه نواحی است/ طنین آوای گیلکی در تهران

ناصر وحدتی که با کنسرت «گیل و آمارد» در بخش جنبی بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دوره از جشنواره قرار است بخش هایی از آوازهای کوبه ای استان گیلان را برای مخاطبان اجرا کنیم و تصور می کنم با توجه به محتوای قطعات می تواند برای تماشاگران شب خاطره انگیزی را رقم بزند.

وی در معرفی قطعات درنظر گرفته شده برای این کنسرت بیان کرد: «لیلی لیلی»، «بهار گندواش»، «نازم لی»، «ای بی وفا»، «ای ماسی مای»، «خان باجی»، «کفتری کفتری» و «سوپولی» قطعاتی هستند که ساعت 18:30 دوشنبه 28 بهمن ماه در سالن اریکه ایرانیان برای علاقه‌مندان موسیقی نواحی نواخته خواهد شد.

این خواننده و آهنگساز با اشاره به حضور نداشتن گروه‌های موسیقی نواحی در بخش اصلی این دوره از جشنواره موسیقی فجر تصریح کرد: اصلا دلیل حضور کم گروه‌های موسیقی اقوام در جشنواره را نمی دانم و بهتر است برای رسیدن به پاسخ این پرسش به مسوولان مرکز موسیقی ارشاد مراجعه کنید. اما آنچه برای من در این دوره کمی ناراحت کننده بود حضور نداشتن گروه ما در بخش رقابتی جشنواره امسال بود که مسوولان جشنواره با درخواست ما مبنی بر حضور در بخش رقابتی جشنواره موافقت نکردند.

وحدتی گفت: غیر از من تمامی نوازندگان و هنرمندانی که با گروه همکاری می کنند هنرمندان جوانی هستند که دوست دارند در یک فضای رقابتی با سایر گروه‌های شرکت کننده آثار خود را ارائه دهند اما متاسفانه مسوولان جشنواره با حضور ما در بخش رقابتی موافقت نکردند و ما هم مجبور شدیم در سالن اریکه ایرانیان که تالاری دور از فضای مرکزی شهر تهران است کار خود را ارائه کنیم.

این پژوهشگر موسیقی نواحی گیلان خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل شرایطی که من هم از آن بی اطلاع هستم بسیاری از گروه‌های موسیقی نواحی را برای شرکت در این جشنواره دعوت نکردند اما با این حال امیدوارم در سالهای بعد مسوولان فرهنگی دولت جدید نسبت به تغییر فرآیند فعلی موسیقی نواحی تلاش کنند و این گونه موسیقایی را از خطر انحطاط و نابودی نجات دهند؛ روندی که متاسفانه هر روز شاهد اتفاقات بدی در آن هستیم.

وی افزود: هرچه قدر هم که کسی به فکر ما نباشد اما ما به امید و اتکای مردم همچنان به کار خود ادامه می‌دهیم و بسیار خوشحالیم که تاکنون توانسته ایم به لطف مردم و مخاطبان قدم های خوبی در حفظ و اشاعه موسیقی اقوام ایرانی به ویژه در منظقه گیلان با برگزاری کنسرت های داخلی و خارجی برداریم.

وحدتی در پایان تصریح کرد: هدف ما برای رایزنی درباره اجرای کنسرت در کشورهای خارجی داشتن یک سفر توریستی نیست بلکه ما تمام تلاش خود را به کار برده‌ایم تا نماینده خوبی برای موسیقی نواحی کشورمان در عرصه های خارجی باشیم.

ناصر وحدتی خواننده ترانه‌های گیلکی اهل روستای لیش از توابع سیاهکل است. او از کودکی به خوانندگی و موسیقی علاقه داشت و نشانه این علاقه مندی را می توان در چهل سال تلاش برای جمع آوری اشعار، ترانه ها و ملودی‌های محلی مشاهده کرد. این خواننده فعالیت خود را از سال 1365 آغاز کرد و با همکاری گروه‌های شمشال، آمارد و گیل کنسرت‌های زیادی در زمینه موسیقی گیلکی اجرا کرد. از وی تاکنون سه آلبوم «زرنگیس»، «شورم نقش» و «شورم نقش» روانه بازار موسیقی شده است.

نگارش کتاب‌های «خوندشت»، «داستان یک زندگی »، «روی خوش زندگی»، «زندگی و موسیقی » از دیگر فعالیت‌های این هنرمند در عرصه نویسندگی است.