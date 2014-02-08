پنجمین نمایشگاه نوزاد، کودک و نوجوان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین سمیع زاده در حاشیه آغاز به کار پنجمین نمایشگاه نوزاد، کودک، نوجوان و مادران باردار در جمع خبرنگاران گفت: در بحث استاندارد کالاها و اسباب‌بازی‌های کودکان، علاوه بر اصول طراحی، ساخت، تطابق با محیط زیست، ایمنی و ارگونومی، نشانه‌هاي هشداري روي كالا بسيار مهم است؛ چرا که با رشد سن، توانايي‌هاي حسي حركتي كودك هم رشد مي‌كند و اين براي والدين كه اسباب بازي را خريداري مي‌كنند بسيار مهم است.

دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون، کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه را انواع پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، لوازم التحریر، مبلمان اتاق کودک و موارد مشابه اعلام کرد که با تخفیفات 5 تا 20 درصدی توسط برترین تولیدکنندگان داخلی به معرض نمایش در آمده‌اند.

وی از حضور متخصصان بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید و ارائه خدمات مشاوره‌ای و نیز تست قند خون رایگان در این نمایشگاه خبر داد و تصریح کرد: نمایشگاه کیتکس تنها نمایشگاهی است که دو بار در سال برگزار می‌شود و در واقع تجمیع برترین تولیدکنندگان این حوزه است و استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان به خصوص مادران باردار، کیتکس را یکی از پرمخاطب ترین رویداد نمایشگاهی کشور اعلام کرد

به گفته سمیع زاده، این نمایشگاه از 19 تا 25 بهمن ماه از ساعت 10 صبح تا 8 شب توسط انجمن مبلمان و دکوراسیون در محل دائمی نمایشگاه برترین‌های ایران واقع در چهارراه یافت آباد بازار مبل ایران شماره 3 با حضور رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید، پیشکسوتان و برخی کارشناسان این حوزه آغاز به کار کرد.

وی افزود: كودكان به كمك لوازم و اسباب‌بازي‌ها به طور غيرمستقيم آموزش‌ مي‌بينند با اين وجود و با همه تاكيدي كه كارشناسان بر تاثيرپذيري كودكان از چنين وسايلي دارند، متاسفانه هنوز هم کالاهایی چون مبلمان و اسباب بازی بعضا به عنوان کالاهای لوكس و تزئيني تلقي مي‌شوند.

همچنین روزرخ رئیس بیمارستان تخصصی کودکان مفید با اشاره به اینکه باید در تمامی زمینه های مبلمان و اسباب بازی کودکان و نوزدان رعایت اصول استاندارد ضروری است افزود: این اسباب بازی ها باید براساس علوم سلامت باشند. بنابراین رعایت استاندارد در اسباب بازی ها در تمام دنیا لحاظ می شود.

وی در ادامه افزود: نباید درساخت اسباب بازی ها از مواد سمی استفاده شود وشکل اسباب بازی ها باید به گونه ای باشد که به روح وجسم فرزندان و کودکان آسیب برساند. بنابراین رعایت این موارد در ساخت اسباب بازی ها ضروری است.

روزرخ توضیح داد: این نکات استاندارد در ساخت وساز اسباب بازی ها موجب می شود در عرصه تجارت میزان پذیرش متقاضیان افزایش یابد.

وی افزود: این نمایشگاه نسبت به سال های گذشته به دلیل رعایت نکات استاندارد دچار تعالی شده و نسبت به سال های قبل بسیار متفاوت بوده وتولید تولید کنندگان قابل رقابت با محصولات خارجی شده است.

رئیس بیمارستان تخصصی کودکان مفید در ادامه اظهار داشت: در عرصه مبلمان نیز تمامی اصول علمی و بهداشتی در حوزه بهداشت روح و جسم رعایت شده است.