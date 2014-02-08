خط انتقال آب و كارخانه نان صنعتي اراک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مرکزی ظهر شنبه در این مراسم ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و تاکید بر حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: مردم همیشه در صحنه استان مرکزی امسال نیز مثل سال های گذشته در راهپیمایی 22 بهمن حضور یکپارچه و پرشوری خواهند داشت.

محمد حسین مقیمی افزود: مردم با حضور خود ثابت می کنند که تحت هیچ شرایطی حاضر به تسلیم در برابر زیاده خواهی های دشمنان نیستند و تحت رهبری ولی فقیه، از هر کوششی برای سربلندی ایران اسلامی دریغ نخواهند کرد.

وی با مقایسه شرایط اداره کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، افزود: مهمترین دستاورد انقلاب، استقلال و قطع دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور بود و مردم به پیروی از امام خمینی(ره) با شعار نه شرقی نه غربی روی پای خود ایستادند و امروز نیز همین رویه را دنبال می کنند.

مقیمی در شرایط اقتصادی فعلی مشارکت مردمی و حمایت از سرمایه گذاری بیشتر در راستای توسعه و پیشرفت کشور را مهمترین اولویت ذکر کرد و افزود: همه مردم و مسئولین می بایست در چارچوب قانون اساسی و با تبعیت از رهبری شعار حماسه اقتصادی را در عمل محقق سازند.

گفتنی است مخزن ذخیره پنج هزار متر مکعبی و خط انتقال آب اراک با سازه بتنی و اعتبار 14 هزار و 260 میلیون ریال، 12 واحد مسكن مددجويي با اعتباري بالغ بر دو ميليارد و 500 ميليون ريال و هشت تخت ICU بيمارستان اميرالمومنين با اعتباري بالغ بر هشت ميليارد ريال به بهره برداري رسيدند.

كارخانه نان صنعتي و آرد جو و گندم ويثران نیز با اعتبار 120 میلیارد ریال و ايجاد اشتغال براي 75 نفر با حضور استاندار مرکزی به بهره برداری رسید.

این واحد طرح توسعه کارخانه نان صنعتی و آردهای غنی شده در زمینی به وسعت 20 هزار متر مربع با فضای کارگاهی و تولیدی سه هزار و 300 متر مربع بهره برداری شده است.

این واحد غذایی در زمینه تولید انواع نانهای حجمی و نیمه حجمی، رژیمی و شیرین و انواع آردهای غنی شده فعالیت دارد و با اغاز به کار آن 33 فرصت شغلی ایجاد شده است.

این واحد با ظرفیت تولید آرد سبوس گرفته گندم از هفت تا 25 درصد به میزان 40 هزار تن در سال، هفت هزار و 500 تن آرد جو، 750 تن پودر سبوس گندم، 89 تن انواع کیک با طعم های مختلف و یکهزار تن پیراشکی کرم دار در سال فعالیت دارد.