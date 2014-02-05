سامانه تله متری در شهر ساوه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگارمهر، استاندار استان مرکزی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه گفت: شرکت آب و فاضلاب شهری با بهره برداری از پروژه تله متری زمینه تامین و به موقع و مناسب آب برای مشترکین خود و رفع مشکلات موجود در این بخش را فراهم کرده است.

محمد حسین مقیمی از انتقال آب از سد دره دایی برای استان به عنوان مهمترین پروژه استان مرکزی در حوزه تامین آب یاد کرد و گفت: با اجرایی شدن این پروژه که باید به جد از سوی مسئولین استان دنبال شود مشکلات کم آبی منطقه ساوه حل خواهد شد.

وی با بیان این که شهر ساوه از جمله شهرهای دارای مشکل در حوزه تامین آب مورد نیاز است گفت: ایجاد زیرساختهای لازم برای تامین زیرساختهای لازم در بخش آب شهری و روستایی و کشاورزی ساوه از اولویت های استان مرکزی است.

استاندار مرکزی یادآور شد: برای تحقق اهداف و برنامه های پیش بینی شده در این زمینه جلساتی برگزار و تامین آب مورد نیاز شهر ساوه در راستای توسعه همه جانبه این شهرستان از اولویت هاست.

گفتنی است پروژه تله متری ساوه با سرمایه گذاری بالغ بر پنج هزار و 352 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اجرا شده که با بهره برداری از ان ضمن افزایش ضریب اطمینان شبکه و تنظیم مناسب فشار آب در نقاط مختلف شبکه و ارتفاع آن در مخازن آب مورد نیاز مشترکان تامین و از هدر رفت آب مخازن جلوگیری می شود.

ایجاد انعطاف پذیری لازم در شبکه تولید، انتقال و توزیع آب، کاهش قابل توجه استهلاک سرمایه و تجهیزات زیربنایی، صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی و همچنین پوش سامانه تله متری برای 30 حلقه چاه و هفت مخزن ذخیره آب از دیگر مزایای اجرای این پروژه است.