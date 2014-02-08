عملیات اجرایی دهكده گردشگري اراك آغاز شد/ صنايع نقش بيشتري در حوزه شهري ايفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مرکزی صبح شنبه در این مراسم در مجموعه ورزشي شهداي آذرآب گفت:‌ شهر اراك علي رغم توسعه صنعتي و سرمايه گذاري هاي متعدد فاقد امكانات فرهنگي، تفريحي و ورزشي مناسب و مورد نياز است و همه بخش ها بالاخص بخش صنعت مي بايست ورود بيشتري بر اين حوزه ها داشته باشند.

محمدحسين مقیمی ضمن تقدير از اقدام ارزشمند شركت صنايع آذرآب در جهت توسعه فضاي گردشگري،‌ورزشي وتفريحي، افزود: همه صنايع مي بايست نقش بيشتري در حوزه شهري ايفا کنند و اگر هر واحد صنعتي يك قدم در راستاي توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر بردارد طي سالهاي آينده فضاي شهري دگرگون خواهد شد.

استاندار همچنين ضمن اعلام حمايت از اجراي اينگونه طرحها در سطح استان، نقش شوراي اسلامي شهر و شهرداري را در اين زمينه بسيار مهم دانست.

مدیرعامل شرکت صنعتی آذراب اراک نیز گفت: این دهکده در زمینی به وسعت 50 هزار متر مربع ایجاد می شود و برآورد سرمایه مورد نیاز آن دو هزار میلیارد ریال است.

نقی عظیمی افزود: این دهکده گردشگری دارای امکاناتی شامل هتل پنج ستاره 20 طبقه، مجموعه کامل باغ در بام، پارک آبی اختصاصی برای مردان و زنان، شهر بازی سرپوشیده، سالنهای ورزشی چند منظوره، فروشگاه و بازارچه صنایع دستی، استخر غواصی، پارک آبی کودکان، سالن بازیهای دیجیتال تحرکی، سالنهای ورزشی رزمی ، بدنسازی، ژیمناستیک، بیلیارد، پاتیناژ وزمین تنیس ، سالنهای کنفرانس و آمفی تئاتر، زمین فوتبال، پیست دومیدانی ، پارکینگ ، بخش آبدرمانی و رستورانهای سنتی است.

وی بیان کرد: مرحله نخست این طرح بزرگ شامل پارکها و مجموعه های آبی به وسعت 25 هزار متر مربع است و زمان بهره برداری از آن15 ماه پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت صنعتی آذرآب اراک خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه بزرگ علاوه بر 200 اشتغال مستقیم بیش از یکهزار اشتغال غیرمستقیم نیز ایجاد می کند.

لازم به ذكر است ساخت اين مجموعه گردشگري توسط بخش خصوصي بوده و بهره برداری کامل این پروژه در مدت سه سال پیش بینی شده است.