حضور 70 سمن برتر درسیزدهمین نمایشگاه محیط زیست / مناظره در مورد 4 چالش اصلی محیط زیست در نمایشگاه

دکتر محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور این تعداد ان جی او در نمایشگاه بین المللی محیط زیست بی سابقه است و سیزدهمین دوره این نمایشگاه در این مورد رکورد دار است.

به گفته وی، همچنین تفاوت دیگری که نمایشگاه محیط زیست امسال با سال های گذشته دارد بر گزاری 4 مناظره بین اساتید و مسئولان در خصوص مهمترین چالش های زیست محیطی کشور است.

درویش اظهار داشت: محصولات دستکاری شده ژنتیکی با حضور معاون اموزشی سازمان محیط زیست و رییس موسسه بیوتکنولوژی کشور، اولین مناظره ای است که در نمایشگاه برگزار می شود و فعالان مرتبط می توانند نقطه نظرات و ابهامات خود در این خصوص را مطرح کنند.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: مدیریت منابع آب ، سد سازی و انتقال بین حوزه ای منابع آب دومین مناظره ای است که در نمایشگاه با حضور معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست و معاون وزیر نیرو برگزار می شود و فعالان این حوزه می توانند در این مناظره مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: تنوع زیستی و شکار چهارمین مناظره ای است که در نمایشگاه با حضور رییس دانشکده محیط زیست، و یکی از کارشناسان موافق شکار برگزار می شود.

درویش یاد آور شد: نحوه تعامل انسان با حیات وحش و همچنین نحوه غذا دهی به حیات وحش در طبیعت و درست و غلط بودن آن عنوان چهارمین مناظره نمایشگاه است که با حضور اساتید صاحب نام اکولوژی و رییس انجمن حمایت از حیوانات بر گزار می شود و مانند سایر پنل های نمایشگاه فعالان می توانند در آن شرکت کنند.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: اجرای قطعات موسیقی در مورد دریاچه ارومیه ، خرس سیاه بلوچی، یوزپلنگ ایرانی، کویر لوت و محیط بانان توسط گروه خورشید سیاه و همچنین اجرای برنامه های آموزشی جذاب برای کودکان و نو جوانان از دیگر مزایای سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست است.

به گفته وی، در این نمایشگاه دوره های آموزشی رایگان در حوزه های مختلف برای علاقمندان در تمام روزها برگزار می شود.