سینمای ایران پس از یک دوران سخت شاهد شور و شوق است/ ساخت فیلم بعدی در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر فرهادی کارگردان اسکاری سینمای ایران شامگاه شنبه 19 بهمن ماه با حضور در برج میلاد به تماشای فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری نشست.

وی پس از تماشای فیلم با حضور در جمع خبرنگاران در سخنانی گفت: من دوست دارم فیلم بعدی ام در ایران ساخته شود ولی یک قراردادی با تهیه کننده خارجی دارم که باید به آن تعهد عمل کنم. این فیلم در اروپا ساخته می شود ولی کشور آن هنوز معلوم نیست.

وی افزود: متاسفانه نمی توانم فیلم بعدی ام را در ایران بسازم. قصه فیلم اخیرم به گونه ای است که آن را دوست دارم.

فرهادی با اشاره به اینکه چند روز پیش برای حضور در بازار فیلم به برج میلاد آمده بود، بیان کرد: امشب برای نخستین بار در این دوره از جشنواره فیلم فجر در برج میلاد به تماشای فیلم نشستم.

کارگردان «درباره الی» نظر خود درباره این دوره از جشنواره فیلم فجر را اینگونه بیان کرد: یکی از ویژگی های این دوره جشنواره فیلم فجر حضور نسل های مختلف فیلمسازان است. همچنین ما از یک دوره سخت و بسته عبور کردیم و فضای به وجود آمده شوق و شور جدیدی را برای سینمای ایران ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شور و شوق در سینماگران و مردم مشهود است، توضیح داد: برخی از منتقدان در برخورد با فیلم هایی می گویند این آثار دنباله سینمای فرهادی هستند؛ اگرچه من این فیلم ها را ندیده ام اما نمی توان گفت هر فیلمی که در آن از درام و معما استفاده شده است لزوما از سینمای من الگوبرداری کرده است.

فرهادی در برابر صحبت یکی از خبرنگاران که به فیلم «ملبورن» ساخته نیما جاویدی به عنوان نمونه ای شبیه به سینمای وی اشاره کرده بود، گفت: من این فیلم را ندیده ام.

کارگردان فیلم «گذشته» درباره برخی واکنش های منفی اهالی رسانه هنگام تماشای فیلم های جشنواره در قالب کف و سوت زدن به نشانه اعتراض نیز عنوان کرد: بهتر است مخاطبان اجازه دهند حتی یک نفری هم که دوست دارد فیلم را در فضای آرامی ببیند، این شانس را داشته باشد. به احترام همان یک نفر هم باید یا سکوت کنند یا سالن را ترک کنند. ممکن است بسیاری از افراد یک فیلم را دوست نداشته باشند اما این برخوردها و رفتارهای اعتراضی برای آنهایی که با فیلم ارتباط برقرار می کنند مزاحمت ایجاد می کند.

وی تاکید کرد: در جشنواره های خارجی که من تجربه حضور در آنها را داشتم هرگز چنین رفتارهای اعتراضی دیده نمی شود. در این جشنواره ها هرگز ندیدم کسی فیلمی را هو کند. نباید مخاطب انتظار داشته باشد هر فیلمی که می بیند مورد پسندش باشد. فیلمساز در این شرایط سخت که همه می دانیم فیلم می سازد و برای اولین نمایش فیلمش شوق و ذوق زیادی دارد. چه بسا لحظه ای که مخاطبان به فیلمی می خندند پاسخ خود را در لحظه دیگر فیلم بگیرند. رفتار منطقی این است که بگذاریم فیلم تمام شود.

فرهادی در پایان پیشنهاد داد نشست پرسش و پاسخ فیلم ها در جشنواره در فرصت دیگری نسبت به زمان نمایش اثر برگزار شود تا فیلمساز بتواند مروری بر مسایل داشته باشد و با آمادگی بیشتری به پرسش ها پاسخ دهد.