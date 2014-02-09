آسیاب كارخانه سیمان کردستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی صدر‌آبادی شامگاه شنبه در مراسم جشن انقلاب که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن در آمفی‌تئاتر کارخانه سیمان برگزار شد ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با تلاش ملت بابصیرت، آگاه و شجاع ایران به ثمر نشست.

وی با اشاره به اهميت پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سطح كشور و حتي منطقه افزود: پایه و اساس شکل گیری انقلاب عظیم ایران مبتي بر حضور و مشاركت ملت بود که با تلاش ها و پشتکار های خود از زیر ستم شاهنشاهی رهایی یافتند.

وی در ادامه به عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: رهبری خردمندانه امام راحل (ره)، وحدت کلمه و اتحاد مردم از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است.

مدیر عامل کارخانه سیمان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذار ملی ‌موجب ایجاد انگیزه برای تولید ‌خواهد شد، اظهار داشت: شرایط برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران در شهرستان بیجار مهیا‌ست و انتظار می رود مسئولان با توجه به این مهم شرایط را براي توسعه و پيشرفت هر چه بهتر فراهم سازند.

وی با اشاره به اهميت حمايت از سرمايه گذاري در سراسر كشور به ويژه استان هاي كم برخوردارتري همچون بيجار ادامه داد: اگر شرایط برای کار جوانان و حمایت از ایده‌های آنان در راستای تولید و امور اقتصادی فراهم شود آنان نیز دلگرم می شوند و در دیار خود به کار و تلاش خواهند پرداخت.

وی تاکید کرد: حمایت کردن از محرومین با ایجاد شغل و فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد اشتغال پایدار باید سرلوحه اصلی کار مسئولین باشد و توجه بيشتر به اين مهم از اهميت خاصي برخوردار است.

مدیر عامل کارخانه سیمان کردستان در پایان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را زمینه ساز پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور خواند و گفت:با حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم کردن شرایط مناسب از طرف مسئولان برای این افراد و ایجاد اشتغالزایی برای جوانان می توان از میزان مهاجرت های بی رویه کاست و به توسعه بیش از پیش شهرستان کمک کرد.

در ادامه اين مراسم برنامه هاي متعدد فرهنگي و هنري به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران برگزار شد.

