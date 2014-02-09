تشریح دلایل انتخاب جانشین ایتالیایی خولیو/ برناردی دومین گزینه ولاسکو بود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از جدایی خولیو ولاسکو از تیم ملی والیبال ایران مسئولان فدراسیون کشورمان رایزنی‌های زیادی را با همفکری ردبانگو و ولاسکو انجام دادند و پس از مذاکره با شش کاندیدایی که در فهرست خود قرار داده بودند، سرانجام با لورنزو برناردی به توافق رسیدند.

برناردی که عنوان بازیکن قرن والیبال را به خود اختصاص داده است، نسبت به دیگر کاندیداهای تیم ملی از تجربه کمتری در عرصه مربیگری برخوردار است. با این حال ولاسکو به فدراسیون ایران اطمینان خاطر داده که شاگرد اسبق وی بتواند راه او را در تیم کشورمان ادامه دهد.

توافق‌ها صورت گرفت

امیر خوش‌خبر سرپرست تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص توافق‌های صورت گرفته با این مربی گفت: آقای ولاسکو به ما "آناستازی" و "برناردی" را به عنوان گزینه‌های اول پیشنهاد کرده بود که در این بین با توجه به شرایطی که وجود داشت برناردی گزینه نزدیک‌تری شد و توافق‌های اولیه با وی صورت گرفته است. البته در لیگ لهستان مشغول مربیگری است و فعلا نمی‌تواند به ایران سفر کند.

مشکل قرارداد آناستازی

وی در این باره اضافه کرد: آناستازی گزینه اول ما بود و خودش هم دوست داشت به ایران بیاید ولی مشکل وی قراردادی است که با فدراسیون لهستان دارد. او اعلام کرد که به همین خاطر نمی‌تواند با ایران مذاکره کند. با این حال اگر در همین چند روز هم اتفاق خاصی رخ دهد و قراردادش با لهستانی‌ها فسخ شود راه مذاکره با وی باز خواهد شد.

رزومه نه چندان قوی

سرپرست تیم ملی والیبال در خصوص تجربیات کمتر برناردی نسبت به دیگر گزینه‌ها تاکید کرد: ما هم به این موضوع واقف هستیم که او رزومه بسیار سبک‌تری نسبت به دیگر کاندیداها دارد و رزومه‌اش مثل "آناستازی" یا "مک کاچن" نیست. ولی ولاسکو تاکید کرده که او علم والیبال را دارد، از انگیزه و دیسیپلین بالایی برخوردار است و می‌تواند راه او را در تیم ملی ادامه دهد.

جانشین ولاسکو ریسک زیادی کرده است

خوش خبر ادامه داد: شتابی که تیم ملی والیبال ایران گرفته است تا چند سال آینده مشکلی ایجاد نخواهد کرد و فقط یک مربی خوب می‌خواهیم که در شرایط حساس تیم را مدیریت کند. آنچه که مسلم است ولاسکو یک مربی بسیار بزرگ در دنیا بوده و هر کسی بعد از او به تیم ملی ایران بیاید ریسک بزرگی کرده و کارش سخت است. ضمن اینکه حالا حریفان ایران را آنالیز می‌کنند و کار برای ما هم دشوارتر خواهد شد. خود ولاسکو می‌گوید که برناردی از جنگندگی زیادی برخوردار بوده و مربی خوبی است.

همسر مک کاچن مخالفت کرد

اینکه "چرا تیم ملی با دیگر گزینه‌ها به توافق نرسید؟" پرسشی است که سرپرست تیم ملی به آن، اینگونه پاسخ داد: "مک کاچن" خیلی دوست داشت هدایت تیم ملی ایران را بر عهده بگیرد ولی همسرش مخالفت کرد که به ایران بیاید. او خودش گفت که فرزندانش در آمریکا مشغول به تحصیل هستند و همسرش خواستار این است که کنار خانواده‌اش بماند برای همین از ما عذرخواهی کرد.

مشکل در ارتباط برقرار کردن با اوزانو

وی افزود: مشکل آقای لوزانو هم این بود که اصلا انگلیسی بلد نیست و اسپانیولی صحبت می‌کند. در حالی که 80 درصد بازیکنان تیم ملی زبان انگلیسی را بلد هستند و نیاز به مترجم ندارند. بنابراین در شرایط حساس شاید لوزانو نمی‌توانست منظور خود را به بازیکنان به خوبی منتقل کند. پرندی هم سن بالایی دارد و بیشتر کارهای تئوری انجام می‌دهد و به نظر می‌رسد انرژِی لازم را برای تیم ملی ایران ندارد.

آلکنو بی‌انگیزه است

خوش خبر در خصوص آلکنو نیز گفت: او با تیم جوان روسیه همه قله‌های والیبال را فتح کرد. قهرمانی در لیگ جهانی، المپیک، مسابقات جام قهرمانان و سایر رقابتها در کارنامه او قرار دارد و برای همین اعلام کرد که دیگر انگیزه‌ای برای کار در تیم ملی ندارد. آلکنو در تیم کازان روسیه مربیگری می‌کند و ولاسکو هم تاکید کرده که آلکنو اگر انگیزه داشت، در تیم ملی روسیه می‌ماند و چندان در تیم ایران کارایی نخواهد داشت.