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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

در پیامی عنوان شد:

22 بهمن فصل نوینی در تاریخ میهن اسلامی است

22 بهمن فصل نوینی در تاریخ میهن اسلامی است

ساری - خبرگزاری مهر: نماينده ولي فقيه و استاندار مازندران با صدور پيام مشتركي، از همه اقشار مردم مومن و ولايي مازندران جهت شركت و حضور باشكوه در راهپيمايي 22 بهمن دعوت بعمل آوردند و عنوان کرد: 22 بهمن فصل نوینی در تاریخ میهن اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و ربیع فلاح جلودار آمده است: 22 بهمن 1357 آغاز فصل نويني در تاريخ ميهن اسلامي‌مان بود؛ فصل تازه‌اي از شجاعت‌ها ، نوآوري و شكوفايي در همه‌ عرصه‌ها و یادآور حماسه سترگ پیروزی ملت ايران است.

22 بهمن روز تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خميني (ره) و ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرافراز و همه ایثارگرانی است که در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاورد های آن، با ايثار جان خويش ایفای نقش کردند.

در این پیام آمده است: ملت رشيد ايران اسلامي با تبعيت از خميني كبير و خلف صالح ايشان رهبر معظم انقلاب اسلامي با عزمي سترگ و مثال‌زدني در سايه‌سار وحدت و يكپارچگي ، ضمن خنثي كردن تمامي توطئه‌ها ، تهديدها و دشمني‌ها، راه روشن و پرافتخار خود را با سربلندي و موفقيت طي نمودند و بحمدا... امروز در سي‌ و پنجمين سال پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در اوج عزت و اقتدار قرار دارند.

اینجانبان با تبریک فرارسیدن یوم الله 22 بهمن به همه مازندرانی های همیشه در صحنه و انقلابی و دعوت از مردم شريف و فهيم ديار علويان براي شركت در راهپيمايي باشكوه 22 بهمن ، رجا واثق داریم که اقشار مختلف مردم مومن و ولایی این سامان به ويژه مردم نجيب و صبور غرب استان كه در جريان بحران برف اخير همانند دوران پيروزي انقلاب ، هم دلي، هم نوايي و وحدت خود را به شايستگي به نمايش گذاشتند، چونان همیشه به منظور تجدید میثاق با امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) و پاسداری از آرمان های انقلاب و شهدا با حضور آگاهانه، پرشور و حماسی خود در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ، نقشه های دشمنان را نقش برآب می نمایند و در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي برگ زرین دیگري برتاریخ سراسر افتخار خود می افزایند و همچون 24 خرداد امسال كه حماسه سياسي عظيم و ماندگاري را رقم زدند، بار ديگر با حضور باشكوه خود در اين راهپيمايي، حماسه سياسي سال جاري را تكميل خواهند نمود.

کد مطلب 2232532

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