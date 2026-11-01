پوشش واکسیناسیون ۵ میلیون و ۷۲۰ هزار نوبت سر دام در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش سرگزی، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، پنج میلیون و ۷۲۰ هزار نوبت سر دام سبک و سنگین در استان در قالب برنامه‌های مختلف واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان، جمعیت دامی و ظرفیت‌های دامپروری، طیور و آبزیان افزود: موقعیت مرزی سیستان و بلوچستان، مسئولیت دامپزشکی را در حوزه پیشگیری، مراقبت و نظارت بهداشتی گسترده‌تر کرده و ارائه خدمات در نزدیک‌ترین نقطه به محل استقرار دام و فعالیت تولیدکنندگان، از اولویت‌های این مجموعه است.

انجام بیش از ۱۶ هزار آزمایش برای رصد بیماری‌ها

وی مراقبت و پایش بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه دانست و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۶ هزار و ۲۹۶ مورد آزمایش در آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان برای تشخیص و شناسایی بیماری‌ها انجام شده است.

سرگزی تب برفکی، لمپی‌اسکین، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، آبله گوسفندی و بزی، بروسلوز و هاری را از جمله بیماری‌های مهم در حوزه مراقبت و کنترل دامپزشکی برشمرد و افزود: نمونه‌برداری، تشخیص آزمایشگاهی و بررسی موارد مشکوک برای شناسایی به‌موقع و جلوگیری از گسترش بیماری‌ها دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام بیان کرد: آموزش، واکسیناسیون، مراقبت فعال و شناسایی زودهنگام موارد مشکوک، از اقداماتی است که برای پیشگیری از انتقال بیماری از حیوان به انسان و کاهش مخاطرات بهداشتی انجام می‌شود.

۳۸ درمانگاه و ۲۶ مرکز مایه‌کوبی در استان فعال است

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی اظهار کرد: مشارکت فعالان غیردولتی می‌تواند پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دام را در مناطق مختلف استان گسترش دهد و به ایجاد ایمنی یکنواخت در گله‌های دامی کمک کند.

وی درمانگاه‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی، آزمایشگاه‌ها، مراکز مایه‌کوبی، مسئولان فنی و ناظران بهداشتی را از اجزای مهم زنجیره خدمات دامپزشکی دانست و گفت: سیستان و بلوچستان دارای ۳۸ درمانگاه و ۳۵ داروخانه دامپزشکی، ۲۶ مرکز مایه‌کوبی، ۲ شرکت پخش استانی دارو و واکسن و یک آزمایشگاه فعال است.

سرگزی با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت‌های بهداشتی افزود: حفاظت از سلامت دام و کنترل کیفیت فرآورده‌های خام دامی، در کنار پیشگیری از بیماری‌ها، نقش مهمی در صیانت از سرمایه دامداران، سلامت مصرف‌کنندگان و تأمین امنیت غذایی استان دارد.