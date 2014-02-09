2 انفجار در الرمادی و طوزخورماتو/ کشته شدن 10 پلیس و سرباز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که ایست بازرسی نیروهای پلیس این کشور در منطقه طوزخورماتو واقع در شرق تکریت صبح امروز هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.

بر اثر این حمله دستکم 6 نیروی پلیس عراق کشته شد. تکریت مرکز استان صلاح الدین و در 170 کیلومتری شمال بغداد واقع است.

افراد مسلح ناشناس از خودروهای جدید برای این حمله استفاده کردند. نیروهای امنیتی عراق محل وقوع حادثه را محاصره کردند و به جستجوی افراد مسلح که پس از حمله پا به فرار گذاشتند پرداختند.

از سوی دیگر سومریه نیوز گزارش داد: یک بمب در مسیر گشتی نیروهای پلیس عراق در منطقه الثیله در شهر الرمادی منفجر شد. بر اثر این انفجار که صبح امروز رخ داد دستکم 4 سرباز کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.