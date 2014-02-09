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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

منابع امنیتی در عراق:

بیش از 800 عضو داعش طی سه ماه اخیر کشته شده‌اند

بیش از 800 عضو داعش طی سه ماه اخیر کشته شده‌اند

منابع امنیتی در عراق اعلام کردند: طی سه ماه اخیر بیش از 800 عضو گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) در عملیاتهای متعدد امنیتی در نقاط مختلف عراق به هلاکت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الاعلام العراقی، یک منبع امنیتی بلندپایه عراقی تاکید کرد: طی سه ماه اخیر بیش از 800 عضو داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در عملیات ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور به هلاکت رسیده اند.

وی افزود: بیش از 300 نفر از این کشته شدگان داعش افرادی با تبعه کشورهای عربی بوده اند که در عملیاتهای انجام شده در صحرای الانبار، کوهستانهای حمرین، نینوا ، صلاح الدین، منطقه حزام بغداد و شمال استان بابل کشته شده اند.

این منبع امنیتی تاکید کرد: داعش طی ماههای اخیر در عراق تلفات بسیاری متحمل شده است و با عملیات منحصر به فرد ارتش عراق مواجه بوده است.

وی افزود: داعش هم اکنون در عراق با مشکل کمبود منابع مالی برای اجرای عملیاتهای تروریستی مواجه است.

کد مطلب 2232627

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