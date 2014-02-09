به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الاعلام العراقی، یک منبع امنیتی بلندپایه عراقی تاکید کرد: طی سه ماه اخیر بیش از 800 عضو داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در عملیات ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور به هلاکت رسیده اند.

وی افزود: بیش از 300 نفر از این کشته شدگان داعش افرادی با تبعه کشورهای عربی بوده اند که در عملیاتهای انجام شده در صحرای الانبار، کوهستانهای حمرین، نینوا ، صلاح الدین، منطقه حزام بغداد و شمال استان بابل کشته شده اند.

این منبع امنیتی تاکید کرد: داعش طی ماههای اخیر در عراق تلفات بسیاری متحمل شده است و با عملیات منحصر به فرد ارتش عراق مواجه بوده است.

وی افزود: داعش هم اکنون در عراق با مشکل کمبود منابع مالی برای اجرای عملیاتهای تروریستی مواجه است.