بسیج خواهران بازوی تبلیغی بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام علی مصائبی در مراسم افتتاح حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت خدیجه (س) شهرالوند که روزیکشنبه برگزار شد اظهارداشت: رسالت خواهران بسیجی در فعالیت های تبلیغی، فرهنگی و اعتقادی در جامعه در حوزه شکل گیری شخصیت اجتماعی بانوان و توسعه فرهنگ اسلامی در بین آنان واقعیتی غیرقابل انکار و رسالتی بسیار سنگین است.



وی افزود: خواهران بسیجی باید در مقابله با نشر فرهنگ منحط و غلط غربی ها که دائما در رسانه ها و فضای مجازی در حال تبلیغ هستند تلاش مضاعفی داشته باشند و با جذب حداکثری افراد از مساجد؛ مدارس و دانش آموزان مانع تاثیرگذاری این فرهنگ نابجا در جامعه شوند.



حجت الاسلام مصائبی به نامگذاری این حوزه به نام مقدس حضرت خدیجه (س) اشاره کرد وافزود: حضرت خدیجه (س) در دورانی که دوران جاهلیت عرب و دشمنی قریش با پیامبر گرامی اسلام بود حاضر به ازدواج با پیامبر شد ودر حالی که یکی از ثروتمندترین زنان عرب بود تمامی اموال خود را در راه دین اسلام ایثار کرد.



وی گفت: حضرت خدیجه (س) با این حرکت خود درس آزادگی و ایثار و از خودگذشتگی را به دیگران آموخت و اموال و جانش را وقف اسلام کرد و بدون توجه به نگرش جاهلیت و با اراده و هوشیاری کامل پیامبر را در آن زمان حساس یاری کرد که توسعه و تبلیغ امروز دین اسلام مدیون از خودگذشتگی های آن روز حضرت خدیجه (س) است.



همچنین در این مراسم سرهنگ داود بهرامی فرمانده سپاه امام رضا (ع ) البرز در سخنانی گفت: تنها جبهه ای که می تواند در مقابل توطئه ها

و نقشه های دشمنان ایستادگی کند، نهاد بسیج مردمی است و اگر ما بتوانیم این نهاد مردمی را توسعه دهیم می توانیم با قدرت بیشتری در برابر آنان ایستادگی کرد.



وی یادآورشد: هدف بسیج و سپاه توسعه فرهنگ بسیج و انقلابی است که با افزایش تعداد حوزه ها و پایگاه های بسیج و انجام فعالیت های

فرهنگی امکان پذیر خواهد بود که این امر دسترسی و ارتباط بیشتر مردمی به نهاد بسیج را تسهیل خواهد کرد.



سرهنگ بهرامی بیان کرد: حضور فعال بسیج در جنگ تحمیلی و حمایت و پشتیبانی این نهاد از بدنه نظام اسلامی و ولایت فقیه و نیروهای

مسلح نشان داد که بسیج در تمامی عرصه ها فعال بوده و هیچ گاه از انقلاب دست نخواهد کشید.



وی اظهارداشت: مساجد سنگر هستند و باید کمبود پایگاه های بسیج در مساجد را برطرف کرد و با تقویت آنها از نیروی عظیم مردمی در

مساجد در جهت تبلیغ فرهنگ انقلاب و بسیج نهایت استفاده را کرد.



حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت خدیجه (س) در مساحت 150 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال در مسجد جامع رسول اکرم (ص) شهر الوند به بهره برداری رسید.