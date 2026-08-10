به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی عصر امروز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار با بیان اینکه سه ماه خدمتگزاری در خوزستان را عهده دار شده ام، اظهار کرد: شاید وظیفه راهداری در راستای رفاه مردم، بیش از دیگر ارگان ها خودنمایی کند و در این راستا چندین وظیفه اصلی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای به ما محول شده است که همه همکاران در این راستا تلاش می کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: خدمات دهی در محورهای مواصلاتی، انجام عملیات مستمر راهداری در طول راه ها، جابجایی در پایانه های بار و مسافر در اقصی نقاط کشور به صورت مستمر با خواسته و سفره مردم دست و پنجه نرم می کند که مورد نقد و ارزیابی رسانه ها است.

وی با بیان اینکه تنها احداث راه های روستایی برعهده اداره کل راهداری است، افزود: پروژه های بین شهرستانی که سال ها به طول انجامیده در حوزه وظایف این اداره نیست و تنها وظیفه حفظ و نگهداری آن ها را برعهده داریم تا خدمات مستمر ادامه پیدا کند، البته این موضوع مورد گلایه و خواست ما بوده چرا که باید زودتر به سرانجام برسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان عنوان کرد: همچنین جابجایی کالا و نظارت بر ارایه خدمات در مباحث مربوطه در حوزه معاونت حمل و نقل به سرانجام می رسد.

خسروی با اشاره به حمله رژیم آمریکایی صهیونی به پایانه مرزی شلمچه، بیان کرد: هنگامی که مسئولیت را در خوزستان برعهده گرفتم این حمله وحشیانه رخ داد و این در حالی بود که باید در فاصله زمانی دو ماه، خدمت رسانی به زائران اربعین را آغاز می کردیم.

وی درخصوص ارائه خدمات به زائران، مترددین جاده ای و مردم خوزستان با مقایسه پایانه مرزی شلمچه و خسروی عنوان کرد: کرمانشاه حدود دو سال به سمت و سویی حرکت کرده که همه مرزها را پشت سر می گذارد و روزی نیست چند اقدام که مستمر در حال انجام است از طریق رسانه به سمع و نظر هم وطنان نرسیده باشد و این در حالی است که همان اقدامات در خوزستان ها انجام اما کمتر به آن ها پرداخته می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: تلاش بسیاری صورت گرفت تا در ایام اربعین برای حمل و نقل زائران سنگ تمام گذاشته شود که زائری با چالش مواجه نشود و اقدامات به خوبی صورت گرفت، البته تردد بیش از دو میلیون زائر از مرزهای خوزستان ناخوداگاه نارضایتی هایی به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به پذیرایی موکب های مردمی از زائران اربعین حسینی، تصریح کرد: هر فردی به هر نحوی، حتی با میان آوردن تنها داشته هایشان در گرمای طاقت فرسای طول مسیر به زایران ارایه خدمت می کردند لذا در همه مصاحبه های رادیویی تلویزیونی خود به ولایت‌مداری و مهمان نوازی مردم خوزستان تاکید داشتم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان به وجود سرعت گیرهای جاده ها اشاره و عنوان کرد: برخی از آن ها ارتفاع زیادی دارند؛ طرحی را آغاز کردیم که برخی سرعت گیرهای زائد را حذف و به سمت استاندارد سازی ببریم و طبق استانداردها، به ازای هر متر طول، حدود ۱.۵ سانت ارتفاع داده و قبل آن تابلو، چراغ چشمک زن و... نصب می شود.

خسروی ادامه داد: خوزستان به لحاظ هوشمندسازی نسبت به سایر استان ها شرایط بهتری دارد و دوربین های محورهای مواصلاتی استان اکثرا مورد بهره برداری قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه طی سه ماه اخیر سه اقدام اساسی در اداره ترانزیت صورت گرفته که سبب برتری خوزستان نسبت به سایر استان های کشور شده است، اظهار کرد: در مراسم تشییع رهبر شهید به رغم اینکه همه استان ها درگیر تامین ناوگان بودند، با ارتباط دوسویه خوزستان و عراق، ناوگان عراقی وارد کشور و از خوزستان به مرز مهران منتقل شدند. همچنین ناوگان افغانستانی برای جابجایی در مرزها استفاده شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان افزود: گرفتن کد ترانزیتی برای مرزهای خوزستان از دیگر اقدامات شاخص بود و در این استان تاکنون چنین موضوعی وجود نداشت. با این اقدام یک مسیر ترانزیتی جهت تبادل تجارت با کشور عراق و کویت از مرز چذابه تعریف شد که باعث شد طرح بازنگری مرز چذابه به واسطه آن در دست اقدام قرار گیرد.

خسروی استفاده از مسیر دریایی را اقدام دیگر برشمرد و گفت: در حالی که این موضوع مغفول مانده بود، مسیر دریایی از خرمشهر به بوشهر و بندرعباس صورت گرفت و سه کشتی مسافربری در خرمشهر مهیا شد البته با وجود تهدید دشمنان توصیه شد انجام نشود اما فرصتی است که در سنوات آتی موجب رونق بنادر خوزستان خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ارایه خدمات پایانه های مسافری در تمام شهرستان ها از وظایف شهرداری است، اظهار کرد: در این خصوص پنج درصد از کمیسیون دریافتی شرکت ها مستقیم به حساب شهرداری ها واریز می شود تا ارایه خدمات مسافری صورت گیرد. همچنین در پایانه مسافربری اندیمشک که به دلیل حملات دشمن، قسمت هایی از سقف و شیشه ها دچار آسیب شد از شهردار و شورای شهر مطالبه رفع ایراد داشتیم و اعلام کردیم چنانچه انجام نشود از پنج درصد سهم واریزی آن ها درصد کسر و اقدام می کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: مجوز باربری بین شهری با این اداره و متولی جابجایی و تحویل کالاها بین پایانه های مسافربری شهرداری ها هستند.

خسروی با اشاره به معضلات مسیرهای روستایی، خاطر نشان کرد: این رویه به غلط در خوزستان به عنوان مطالبه از راهداری مطرح می شود در حالی که براساس قانون تامین اعتبار آنچه باید در مسیرهای فرعی و روستایی هزینه شود برعهده کمیته های برنامه ریزی شهرستان و استان بوده و تنها مطالبه گری آن وظیفه ما است.

وی افزود: به طور مثال برای پروژه ها بیش از سه همت درخواست می شود اما آنچه پرداخت می شود کمتر از یک همت در مرحله تصویب است و سال گذشته ۲۳ درصد اعتبار عمرانی اختصاص یافت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد روشنایی در مسیرهای مه گیر است و صرفا باید در زمان های مه گیری مورد استفاده قرار گیرد؛ همچنین روشنایی نقاط حادثه خیز که دارای سوابق تصادف بوده را برعهده دارد.

خسروی با اشاره به اقدامات حوزه مسافربری تصریح کرد: در تلاش هستیم اتوبوس مسافری اهواز به مسیر بصره و مسیر دوم بغداد، کربلا یا نجف برای شرکت های داخلی مستقر در پایانه های مسافربری برقرار کنیم.